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Саурон боялся его сильнее любой армии: это не воин, не божество, а просто предмет — и да, в книге всё было иначе

8 июля 2026 22:00 Проверено редакцией
«Властелин колец»

История Нарсила — клинка, который стал символом победы над Тьмой и судьбой наследника трона.

Каждый, кто смотрел «Властелин колец», помнит обломки Нарсила — клинка, сломавшегося в битве с Сауроном.

В фильме он выглядит как древний символ надежды, но в книге Толкина его путь и значение раскрыты куда глубже. Это история оружия, судьба которого была решена задолго до Войны Кольца.

Реликвия Первой Эпохи

Нарсил был выкован гномьим мастером Тельхаром в Ногроде. Его имя переводится как «Красное и Белое Пламя», объединяющее свет солнца и луны.

Клинок с самого начала создавался как противовес тьме, а его история началась задолго до Войны Кольца.

Путь к королю людей

Через века Нарсил оказался у королей Нуменора. Элендиль принёс меч в Средиземье, спасая его от гибели вместе с родиной. Так он стал оружием верховного короля Гондора и Арнора.

Последний Союз и падение клинка

В финальной битве с Сауроном Элендиль пал, и Нарсил сломался. В фильме Исильдур в пылу боя отрубает Кольцо с руки врага.

В книге же Саурон уже был повержен, а обломком меча Исильдур отделил Кольцо от его безжизненного тела, окончательно лишив его силы.

Кадр из фильма «Властелин колец»

Символ для наследников

Осколки бережно хранили в Ривенделле. Элронд предсказал: клинок будет перекован лишь тогда, когда Кольцо появится снова, а наследник Исильдура встанет на свой путь.

Для Арагорна это стало неотъемлемым знаком его судьбы, замечает автор дзен-канала ShadowTavern.

Перерождение в Андурил

На Совете в Ривенделле Нарсил перековали, и он стал Андурилом — «Пламенем Запада». С этим мечом Арагорн вёл войска, поднял Армию Мёртвых и шагнул в историю как король, который исполнил древнее пророчество.

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Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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