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Эти 3 фэнтези-сериала переплюнули даже «Игру престолов»: у №1, кстати, реально крутой финал

9 июля 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов», «Темные начала», «Ван-Пис»

У культового хита есть достойная альтернатива.

Не каждое хорошее фэнтези должно рассказывать о борьбе за трон. Иногда зрителей цепляют совсем другие вещи: харизматичные герои, необычный мир или история, от которой невозможно оторваться. Если вы уже пересмотрели «Игру престолов» и «Дом Дракона», эти три сериала точно заслуживают места в вашем списке.

«Темные начала»

Одна из причин, почему сериал так полюбился зрителям, — у него есть полноценный финал. Создатели заранее знали, куда ведет история, поэтому сюжет развивается последовательно и не теряет темп.

Главная героиня Лира Белаква отправляется на поиски пропавшего друга, но очень быстро оказывается в центре событий, от которых зависит судьба сразу нескольких миров. По пути ей предстоит столкнуться с тайными организациями, необычными существами и раскрыть правду о собственном прошлом.

Чем дальше развивается история, тем масштабнее становятся ставки, а каждый новый сезон оказывается сильнее предыдущего.

«Колесо времени»

Кадр из сериала «Колесо времени»

Первые эпизоды понравились далеко не всем, но к третьему сезону «Колесо времени» превратилось в одно из самых ярких современных фэнтези.

История рассказывает о Морейн, которая отправляется на поиски Возрожденного Дракона — человека, которому суждено либо спасти мир, либо уничтожить его. Вместе с пятеркой молодых героев она отправляется в долгое и опасное путешествие, полное магии, древних пророчеств и масштабных сражений.

Жаль лишь, что сериал закрыли раньше времени. Потенциал у него был огромный.

«Ван Пис»

Когда Netflix объявил об экранизации культовой манги, многие были уверены, что проект провалится. Но получилось наоборот.

«Ван Пис» оказался ярким, веселым и невероятно обаятельным приключением. Молодой пират Монки Д. Луффи собирает команду единомышленников, чтобы найти легендарное сокровище и стать Королем пиратов.

Но главное достоинство сериала — его герои. Уже после нескольких серий команда Луффи начинает восприниматься как настоящая семья, а наблюдать за их путешествием хочется все больше. Именно поэтому «Ван Пис» понравится даже тем, кто никогда не смотрел аниме и не читал мангу.

Если вам не хватает масштабных приключений после «Игры престолов», все три сериала способны подарить похожие эмоции. Только каждый делает это по-своему: «Темные начала» берут продуманным сюжетом, «Колесо времени» — эпическим размахом, а «Ван Пис» — харизматичными героями и удивительным миром, в который хочется возвращаться снова и снова.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», «Темные начала», «Ван-Пис»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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