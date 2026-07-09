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Киноафиша Статьи Скучаете по советскому кино? Тогда попробуйте узнать 5 фильмов СССР всего по кадру с коляской

Скучаете по советскому кино? Тогда попробуйте узнать 5 фильмов СССР всего по кадру с коляской

9 июля 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» (1983)

Вроде бы обычная деталь, но именно она может вернуть в памяти любимую сцену.

Советские фильмы многие помнят не только по главным героям и знаменитым фразам. Иногда достаточно увидеть знакомый двор, платье героини или маленькую вещь в кадре — и воспоминания сами возвращаются.

В этот раз мы подготовили для вас необычный тест на знание классики СССР. Перед вами будут пять кадров из известных фильмов, где появляется детская коляска.

Кажется, что такая деталь должна остаться незамеченной, но настоящие поклонники советского кино наверняка вспомнят, из какой картины взят каждый момент.

Проверьте свою внимательность и память: получится ли угадать все пять фильмов без единой ошибки?

Ранее мы писали: Сложный тест для рожденных в СССР — угадайте название фильма по старой афише: наберете 5 из 5?

Фото: Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» (1983)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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