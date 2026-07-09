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Считаю дни до выхода финала: что известно о 5 сезоне культового сериала «Извне»

9 июля 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Извне»

Поклонникам не придется долго ждать развязки истории.

Один из самых загадочных сериалов последних лет готовится поставить точку. После множества теорий, неожиданных поворотов и вопросов без ответов зрители наконец приблизились к финалу истории.

Создатели «Извне» приступили к работе над пятым сезоном — и именно он станет заключительным.

«Извне» — сериал, который превратил обычный город в настоящий кошмар

На первый взгляд здесь все начинается почти спокойно: люди попадают в небольшой американский городок и быстро понимают, что выбраться из него невозможно.

Любая дорога снова приводит их обратно.

Но настоящая опасность приходит ночью. После захода солнца из леса появляются загадочные существа, которые выглядят как обычные люди, улыбаются и разговаривают, но за этой внешностью скрывается смертельная угроза.

Выжившим приходится не только защищаться, но и искать ответы: кто создал эту ловушку, почему именно они оказались здесь и есть ли вообще путь домой.

Последний сезон должен раскрыть главные загадки

Финал предыдущего сезона оставил поклонников в напряжении: вместо долгожданных ответов появились новые тайны.

Теперь стало известно, что команда сериала уже вернулась к работе. Актер Рики Хэ, сыгравший Кенни Лю, подтвердил начало съемок пятого сезона.

Для фанатов это особенно важный момент: впереди не просто продолжение, а финальная глава, где авторы должны собрать все части головоломки.

Почему зрители так полюбили «Извне»

Проект часто сравнивают с культовым «Остаться в живых»: группа людей, неизвестное место, странные правила и ощущение, что правда гораздо сложнее, чем кажется.

Но «Извне» удалось найти собственный стиль. Это не только история про монстров и выживание — сериал держится на героях, их страхах, прошлом и попытках сохранить человечность там, где надежда почти исчезла.

Теперь остается главный вопрос: смогут ли жители выбраться из этого города?

Или они наконец узнают правду, которая окажется страшнее самой ловушки.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».

Фото: Кадр из сериала «Извне»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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