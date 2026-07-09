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Киноафиша Статьи Эти сериалы-экранизации от Netflix стали культовыми, но мало кто знает: книги — гораздо круче и масштабнее

Эти сериалы-экранизации от Netflix стали культовыми, но мало кто знает: книги — гораздо круче и масштабнее

9 июля 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ведьмак», «Задача трех тел»

Лучше перечитать первоисточник после финальной серии.

Иногда экранизация становится настолько популярной, что многие даже забывают: сначала была книга. Сериал показывает красивую картинку, актеров и масштабные события, но не всегда может передать весь мир автора.

Именно поэтому после просмотра некоторых проектов хочется вернуться к первоисточнику. Там ждут новые детали, характеры героев раскрываются глубже, а знакомая история начинает играть совсем другими красками.

«Ведьмак» — история Геральта намного глубже, чем кажется

После выхода сериала Netflix о Геральте из Ривии узнали даже те, кто никогда не интересовался фэнтези. Но поклонники книг Анджея Сапковского знают: настоящая сила «Ведьмака» не только в битвах с чудовищами.

На страницах романов Геральт постоянно сталкивается с непростым выбором. Иногда монстр оказывается человечнее людей, а правильного решения просто не существует.

Отдельное удовольствие — отношения героев. Разговоры Геральта и Лютика, сложная связь с Йеннифэр и его забота о Цири раскрываются намного подробнее.

Книги дают возможность лучше понять Белого Волка — не как непобедимого воина, а как уставшего человека, который пытается сохранить свои принципы в жестоком мире.

«Тень и кость» — огромный мир, который сериал не успел показать

Экранизация Netflix «Тень и кость» познакомила зрителей с Гришаверсом — вселенной магии, войн и опасных секретов. Но книги Ли Бардуго раскрывают этот мир гораздо шире.

История Алины Старковой занимает целую трилогию, где подробно показан ее путь от обычной девушки до человека, способного изменить судьбу страны.

А отдельная любовь читателей — герои «Шестерки воронов». Каз Бреккер и его команда стали одними из самых ярких персонажей этой вселенной.

К сожалению, сериал завершился раньше, чем успел показать многие важные события. Поэтому тем, кто хочет узнать всю историю до конца, стоит обратиться именно к книгам.

«Задача трех тел» — фантастика, которая заставляет задуматься

Сериал Netflix смог заинтересовать зрителей необычной идеей: что будет, если человечество узнает о существовании другой цивилизации? Но роман Лю Цысиня идет намного дальше.

Это не просто история о контакте с инопланетянами. Книга задает сложные вопросы: как люди поведут себя перед угрозой, которая появится только через сотни лет? Смогут ли они объединиться или начнут бороться друг с другом?

Автор медленно строит огромную картину будущего, науки и человеческих решений.

Поэтому после сериала книга ощущается не повторением знакомого сюжета, а совершенно новым путешествием.

Эти экранизации подарили зрителям красивые миры, но именно страницы романов позволяют задержаться в них намного дольше.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак», «Задача трех тел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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