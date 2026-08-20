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Киноафиша Фильмы Болган окига 2 Расписание Болган окига 2 (2026) в Астане на сегодня

Расписание Болган окига 2 (2026) в Астане на сегодня

Болган окига 2
Болган окига 2 комедия 2026 / Казахстан
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Сегодня 20 Завтра 21
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Расписание Болган окига 2 в Астане на 20 августа 2026
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D, KZ
22:05 от 2200 ₸
Aru Cinema г. Астана, ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж
2D
21:25 от 3200 ₸ 23:10 от 3200 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
22:20 от 4000 ₸ 00:00 от 3500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
20:35 от 3800 ₸ 21:30 от 12000 ₸ 22:25 от 3800 ₸ 00:15 от 3500 ₸
Dostar Cinema г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12
2D
21:25 от 2600 ₸
Grand Cinema г. Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 34
2D, KZ
20:00 от 2600 ₸ 21:50 от 2600 ₸ 23:40 от 2600 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, KK
20:40 от 3500 ₸ 22:40 от 3500 ₸
2D, KZ
21:40 от 3500 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, KK
20:50 от 3500 ₸ 22:50 от 3500 ₸
2D, KZ
21:50 от 3500 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, KK
21:10 от 3500 ₸ 23:10 от 3500 ₸ 01:00 от 3100 ₸
2D, KZ
20:10 от 3500 ₸ 22:10 от 3500 ₸ 00:00 от 3100 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
20:10 от 3200 ₸ 22:00 от 3200 ₸ 23:50 от 3200 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
20:30 от 3200 ₸ 22:25 от 3200 ₸ 00:20 от 3200 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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