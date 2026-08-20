Расписание Болган окига 2 в Астане на 20 августа 2026 Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4 2D, KZ 22:05 от 2200 ₸ Aru Cinema г. Астана, ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж 2D 21:25 от 3200 ₸ 23:10 от 3200 ₸ Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж 2D, KZ 22:20 от 4000 ₸ 00:00 от 3500 ₸ Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62 2D, KZ 20:35 от 3800 ₸ 21:30 от 12000 ₸ 22:25 от 3800 ₸ 00:15 от 3500 ₸ Dostar Cinema г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12 2D 21:25 от 2600 ₸ Grand Cinema г. Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 34 2D, KZ 20:00 от 2600 ₸ 21:50 от 2600 ₸ 23:40 от 2600 ₸ Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын 2D, KK 20:40 от 3500 ₸ 22:40 от 3500 ₸ 2D, KZ 21:40 от 3500 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9 2D, KK 20:50 от 3500 ₸ 22:50 от 3500 ₸ 2D, KZ 21:50 от 3500 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24 2D, KK 21:10 от 3500 ₸ 23:10 от 3500 ₸ 01:00 от 3100 ₸ 2D, KZ 20:10 от 3500 ₸ 22:10 от 3500 ₸ 00:00 от 3100 ₸ Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк» 2D 20:10 от 3200 ₸ 22:00 от 3200 ₸ 23:50 от 3200 ₸ Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24 2D, KZ 20:30 от 3200 ₸ 22:25 от 3200 ₸ 00:20 от 3200 ₸