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Киноафиша Статьи 2959 серий в аниме — и это не предел: в «Ван Пис», наконец, покажут, что случилось в Долине Бога

2959 серий в аниме — и это не предел: в «Ван Пис», наконец, покажут, что случилось в Долине Бога

25 августа 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Ван Пис»

Студия готова выпустить новинки.

Мир «Ван Пис» вскоре получит ещё два больших полнометражных приключения. Toei Animation уже представила планы на новые фильмы, причём один из них обратится к событию, которое долго оставалось за пределами основной истории.

One Piece Film: God Valley должен появиться в 2027 году. Сюжет перенесёт действие в далёкое прошлое — примерно за четыре десятилетия до приключений Луффи. В центре окажется Долина Бога и масштабное столкновение, в котором Гол Д. Роджер и Манки Д. Гарп выступили против пиратов Рокса Д. Зебека.

После той битвы остров исчез, а подробности произошедшего до сих пор раскрывались в манге лишь по частям. Полнометражный фильм позволит подробнее взглянуть на одну из ключевых страниц истории мира «Ван Пис».

О второй картине известно ещё меньше. One Piece Film: Baad готовят к выходу в 2029 году, однако информацию о героях и сюжете создатели пока придерживают.

Кадр из мультсериала «Ван Пис»

Эйитиро Ода начал публиковать мангу в 1997 году, а двумя годами позже появилась аниме-версия от Toei Animation. За это время история о Луффи и его команде выросла в огромную франшизу, объединившую аниме (более 2,5 тысяч серий!), кино, игры, книги и другие проекты.

В 2023 году собственную игровую адаптацию выпустил Netflix. Сериал получил широкий отклик и стал одним из наиболее успешных проектов стриминга, созданных по мотивам японской манги.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из мультсериала «Ван Пис»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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2 комментария
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