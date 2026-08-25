2959 серий в аниме — и это не предел: в «Ван Пис», наконец, покажут, что случилось в Долине Бога

Мир «Ван Пис» вскоре получит ещё два больших полнометражных приключения. Toei Animation уже представила планы на новые фильмы, причём один из них обратится к событию, которое долго оставалось за пределами основной истории.

One Piece Film: God Valley должен появиться в 2027 году. Сюжет перенесёт действие в далёкое прошлое — примерно за четыре десятилетия до приключений Луффи. В центре окажется Долина Бога и масштабное столкновение, в котором Гол Д. Роджер и Манки Д. Гарп выступили против пиратов Рокса Д. Зебека.

После той битвы остров исчез, а подробности произошедшего до сих пор раскрывались в манге лишь по частям. Полнометражный фильм позволит подробнее взглянуть на одну из ключевых страниц истории мира «Ван Пис».

О второй картине известно ещё меньше. One Piece Film: Baad готовят к выходу в 2029 году, однако информацию о героях и сюжете создатели пока придерживают.

Эйитиро Ода начал публиковать мангу в 1997 году, а двумя годами позже появилась аниме-версия от Toei Animation. За это время история о Луффи и его команде выросла в огромную франшизу, объединившую аниме (более 2,5 тысяч серий!), кино, игры, книги и другие проекты.

В 2023 году собственную игровую адаптацию выпустил Netflix. Сериал получил широкий отклик и стал одним из наиболее успешных проектов стриминга, созданных по мотивам японской манги.

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