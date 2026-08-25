У «Йеллоустоуна» 285 тысяч оценок на «Кинопоиске», а плагиат никто и не распознал: неужели украли даже сюжет?

История семьи Даттонов, которая из сезона в сезон пыталась сохранить своё ранчо, сделала «Йеллоустоун» одним из самых заметных сериалов последних лет. Проект стартовал в 2018 году, получил пять сезонов, а затем породил целую линейку спин-оффов.

Но как выяснилось теперь, идею одного из самых популярных сериалов последних лет шоураннер Тейлор Шеридан мог просто украсть. Сценаристка Лорен Дж. Салкин утверждает, что ещё 10 лет назад отправила представителям компании Шеридана сценарий пилотной серии и материалы для проекта под названием «Суверенная нация».

По её словам, документы приняли к рассмотрению, но позже ей сообщили, что шоураннер не заинтересован в карьере на ТВ. Но уже спустя несколько месяцев было объявлено о запуске «Йеллоустоуна».

В судебных документах Салкин указывает на сходство двух историй: в обоих случаях речь идёт о владельцах земли, которым приходится противостоять застройщикам и другим претендентам на территорию, а среди ключевых тем фигурируют борьба за наследие и сохранение семейного имущества.

Теперь сценаристка добивается судебного признания нарушения авторских прав. Она требует прекратить показывать спин-оффы сериала и прежние серии, а также выплатить ей компенсацию и причитающийся доход.

Сам Шеридан публично ситуацию пока не комментировал.

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