После смерти Дейенерис остался один во всем мире: что стало с последним драконом «Игры престолов»

Финал «Игры престолов» оставил после себя немало вопросов, и судьба Дрогона — один из самых интересных. После смерти Дейенерис дракон унёс её тело и исчез. Зрителям так и не объяснили, куда именно он отправился и что произошло с ним дальше. И хотя теория о возвращении Матери драконов звучит эффектно, есть вариант гораздо интереснее.

Дейенерис лучше оставить в прошлом

Возвращение Дейенерис в гипотетическом продолжении могло бы порадовать фанатов, но одновременно обесценило бы её трагический финал. Её история закончилась не просто смертью, а превращением героини в правительницу, которая ради собственного представления о справедливости была готова уничтожать целые города.

Поэтому гораздо интереснее оставить Дейенерис в прошлом, а продолжить её историю через Дрогона.

Возможно, дракон действительно унёс тело своей матери в Волантис. Но не менее логично предположить, что он сжёг её тело, как того требовали древние традиции Таргариенов, а затем отправился прочь от людей.

У Дрогона может появиться новый всадник

История Таргариенов показывает: смерть всадника не обязательно означает конец связи дракона с человеком. Крупные драконы могли служить нескольким всадникам на протяжении жизни.

Дрогон при этом ещё совсем молод. Если драконы действительно способны жить больше века, у него впереди огромное количество времени. Поэтому однажды он вполне может принять нового всадника.

Причём это необязательно должен быть Таргариен. Гораздо интереснее было бы увидеть нового героя, который постепенно завоёвывает доверие Дрогона. Например, молодую девушку, оказавшуюся связанной с древней кровью драконов, но не знающую о своём происхождении.

Такой сюжет позволил бы сохранить наследие Дейенерис, не возвращая её к жизни.

А вдруг Дрогон вообще не последний?

Есть и более смелая версия: возможно, Дрогон не единственный дракон, который пережил исчезновение Таргариенов.

Мир Джорджа Мартина намного больше Вестероса, а многие его уголки практически не исследованы. В книгах также есть детали, заставляющие задуматься о природе драконов и их способности менять пол.

Если где-то сохранились другие драконы или яйца, исчезновение Дрогона может оказаться вовсе не концом истории, передает дзен-канал «Джедай из Шира».

Дейенерис ушла, но её наследие осталось

Мне кажется, именно в этом и заключается главный потенциал судьбы Дрогона. Не обязательно возвращать Дейенерис, чтобы снова рассказать историю о ней.

Дрогон может стать живым символом её наследия. Он способен исчезнуть на годы, превратиться в легенду, а затем неожиданно вернуться в Вестерос уже в совершенно другую эпоху.

И тогда финал «Игры престолов» получит красивое продолжение: эпоха Дейенерис закончилась, но драконы никуда не исчезли. Возможно, однажды из-за горизонта снова появится огромная тень — и Вестерос поймёт, что история Таргариенов ещё не закончена.

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