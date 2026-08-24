Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи После смерти Дейенерис остался один во всем мире: что стало с последним драконом «Игры престолов»

После смерти Дейенерис остался один во всем мире: что стало с последним драконом «Игры престолов»

24 августа 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Род могущественных существ закончился на нем.

Финал «Игры престолов» оставил после себя немало вопросов, и судьба Дрогона — один из самых интересных. После смерти Дейенерис дракон унёс её тело и исчез. Зрителям так и не объяснили, куда именно он отправился и что произошло с ним дальше. И хотя теория о возвращении Матери драконов звучит эффектно, есть вариант гораздо интереснее.

Дейенерис лучше оставить в прошлом

Возвращение Дейенерис в гипотетическом продолжении могло бы порадовать фанатов, но одновременно обесценило бы её трагический финал. Её история закончилась не просто смертью, а превращением героини в правительницу, которая ради собственного представления о справедливости была готова уничтожать целые города.

Поэтому гораздо интереснее оставить Дейенерис в прошлом, а продолжить её историю через Дрогона.

Возможно, дракон действительно унёс тело своей матери в Волантис. Но не менее логично предположить, что он сжёг её тело, как того требовали древние традиции Таргариенов, а затем отправился прочь от людей.

У Дрогона может появиться новый всадник

История Таргариенов показывает: смерть всадника не обязательно означает конец связи дракона с человеком. Крупные драконы могли служить нескольким всадникам на протяжении жизни.

Дрогон при этом ещё совсем молод. Если драконы действительно способны жить больше века, у него впереди огромное количество времени. Поэтому однажды он вполне может принять нового всадника.

Причём это необязательно должен быть Таргариен. Гораздо интереснее было бы увидеть нового героя, который постепенно завоёвывает доверие Дрогона. Например, молодую девушку, оказавшуюся связанной с древней кровью драконов, но не знающую о своём происхождении.

Такой сюжет позволил бы сохранить наследие Дейенерис, не возвращая её к жизни.

А вдруг Дрогон вообще не последний?

Кадр из сериала «Игра престолов»

Есть и более смелая версия: возможно, Дрогон не единственный дракон, который пережил исчезновение Таргариенов.

Мир Джорджа Мартина намного больше Вестероса, а многие его уголки практически не исследованы. В книгах также есть детали, заставляющие задуматься о природе драконов и их способности менять пол.

Если где-то сохранились другие драконы или яйца, исчезновение Дрогона может оказаться вовсе не концом истории, передает дзен-канал «Джедай из Шира».

Дейенерис ушла, но её наследие осталось

Мне кажется, именно в этом и заключается главный потенциал судьбы Дрогона. Не обязательно возвращать Дейенерис, чтобы снова рассказать историю о ней.

Дрогон может стать живым символом её наследия. Он способен исчезнуть на годы, превратиться в легенду, а затем неожиданно вернуться в Вестерос уже в совершенно другую эпоху.

И тогда финал «Игры престолов» получит красивое продолжение: эпоха Дейенерис закончилась, но драконы никуда не исчезли. Возможно, однажды из-за горизонта снова появится огромная тень — и Вестерос поймёт, что история Таргариенов ещё не закончена.

Ранее мы писали: Выбрала лучшие российские детективы за последние 3 года: ни одного сериала с оценкой ниже 8.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сектор тест на барабане! Сможете правильно ответить на 4 вопроса из «Поля чудес»? Это удается единицам Сектор тест на барабане! Сможете правильно ответить на 4 вопроса из «Поля чудес»? Это удается единицам Читать дальше 27 августа 2026
Ларина и Дукалиса жаль до сих пор: чем закончился сериал «Улицы разбитых фонарей»? Этого не помнят даже те, кто не выключал НТВ в 2000-е Ларина и Дукалиса жаль до сих пор: чем закончился сериал «Улицы разбитых фонарей»? Этого не помнят даже те, кто не выключал НТВ в 2000-е Читать дальше 27 августа 2026
В «Игре престолов» показали только пьянство и разврат: почему у Таргариенов были фиолетовые глаза и как это свело их с ума В «Игре престолов» показали только пьянство и разврат: почему у Таргариенов были фиолетовые глаза и как это свело их с ума Читать дальше 26 августа 2026
Звезда «Игры престолов» станет магом в новом «Гарри Поттере»: фанаты в отчаянии и требуют отмены — «Это мискаст» Звезда «Игры престолов» станет магом в новом «Гарри Поттере»: фанаты в отчаянии и требуют отмены — «Это мискаст» Читать дальше 26 августа 2026
Эти 5 сериалов хочется пересматривать снова и снова: даже после 10 раза — шедевры Эти 5 сериалов хочется пересматривать снова и снова: даже после 10 раза — шедевры Читать дальше 25 августа 2026
В Collider выбрали 10 лучших фэнтези-сериалов за последние 25 лет: на 1 месте не «Игра престолов» и не «Кольца власти» В Collider выбрали 10 лучших фэнтези-сериалов за последние 25 лет: на 1 месте не «Игра престолов» и не «Кольца власти» Читать дальше 24 августа 2026
В новом сериале про Таргариенов не будет никаких драконов? Авторы готовы полностью перевернуть концепцию «Игры престолов» В новом сериале про Таргариенов не будет никаких драконов? Авторы готовы полностью перевернуть концепцию «Игры престолов» Читать дальше 22 августа 2026
Спустя 14 лет Альтрон все же возвращается в Marvel: главный ИИ-злодей не умер — вот где он пропадал столько времени Спустя 14 лет Альтрон все же возвращается в Marvel: главный ИИ-злодей не умер — вот где он пропадал столько времени Читать дальше 27 августа 2026
МакКонахи и Харрельсон снова вместе, но это не продолжение «Настоящего детектива»: новый сериал выйдет уже этой осенью МакКонахи и Харрельсон снова вместе, но это не продолжение «Настоящего детектива»: новый сериал выйдет уже этой осенью Читать дальше 26 августа 2026
Новый мини-триллер от Netflix взял лучшее от «Убийства» и «Настоящего детектива»: успел влюбить в себя миллионы за 6 дней Новый мини-триллер от Netflix взял лучшее от «Убийства» и «Настоящего детектива»: успел влюбить в себя миллионы за 6 дней Читать дальше 26 августа 2026
Доктор Мясников объяснил, почему в России никогда не снимут свою «Больницу Питт»: зато у «Склифосовского» уже 14 сезон на носу Доктор Мясников объяснил, почему в России никогда не снимут свою «Больницу Питт»: зато у «Склифосовского» уже 14 сезон на носу Читать дальше 25 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше