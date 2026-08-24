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Киноафиша Статьи За окном жара, а пломбир тает в руках: проверьте, сможете ли набрать 6/6 в этом тесте по советским фильмам

За окном жара, а пломбир тает в руках: проверьте, сможете ли набрать 6/6 в этом тесте по советским фильмам

24 августа 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Это сложнее, чем кажется.

Август отлично подходит для пересмотра советского кино. Особенно фильмов, где лето чувствуется буквально в каждом кадре: море, пляжи, курорты, южные города, арбузы и случайные знакомства.

Правда, отдых у героев советских картин редко проходил спокойно. Кто-то отправлялся на юг в поисках приключений, кто-то пытался пережить духоту в квартире, а кто-то неожиданно оказывался в центре романтической истории.

Именно такие фильмы мы сегодня предлагаем вспомнить.

В тесте — 6 вопросов о советских картинах, связанных с летом и жарой. Одни задания покажутся простыми, а над другими придётся немного подумать. Здесь пригодятся не только любовь к отечественной классике, но и хорошая память.

Так что включайте кондиционер, доставайте из морозилки пломбир и готовьтесь к небольшой проверке. Сможете узнать любимые фильмы по знакомым деталям и доказать, что советское кино вы действительно помните?

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.

Фото: Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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