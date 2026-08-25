Доктор Мясников объяснил, почему в России никогда не снимут свою «Больницу Питт»: зато у «Склифосовского» уже 14 сезон на носу

Эксперт рассказал о том, как на Западе относятся к медицине и врачам.

HBO показала первые кадры продолжения медицинской драмы «Больница Питт». Третий сезон запланирован на январь 2027 года и будет включать 15 серий.

В новых эпизодах доктор Робби после продолжительного отсутствия снова выйдет на работу в отделение скорой помощи. На этот раз история охватит один конкретный день — 12 ноября. Судя по трейлеру, спокойной смены героям снова ждать не приходится.

А между тем, пользователи Сети все чаще обращают внимание, что в России аналогичных процедуралов не снимают. Только недавно сообщалось о запуске в производство 14 сезона «Склифосовского» — и судя по описанию, сюжет снова сосредоточится на личной жизни врачей. И, как считают эксперты, это вполне ожидаемо — «второй» «Больницы Питт» у нас не будет.

«Это отражение нашего взгляда на медицину. "Больница Питт" — это профессиональная медицинская тематика. И это другой уровень медицины и ее восприятие. Она ближе американцам, которые привыкли именно к такому бешеному ритму, к этой динамике. А мы от врача хотим сожаления. У нас за образом врача скрывается не просто профессионал, а человек, у которого есть личная жизнь», — подчеркнул в беседе с порталом «Киноафиша» президент ГКБ 71 им. М. Е. Жадкевича, кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.

Таким образом, разница в подходе к съемкам сериалов объясняется разным взглядом на медицину.

«В самой медицине это тоже очень заметно. Особенно, когда работаешь за рубежом с нашими пациентами. Они в один голос ругают западную медицину: им не хватает тепла, понимания от врачей. Такой менталитет у нас», — отметил эксперт.

При этом, Мясников отметил ценность «Больницы Питт».

«У нас много её смотрят. А я бы ещё этот сериал показывал всем студентам медицинских курсов и интернам», — заключил доктор.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.