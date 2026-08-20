Showtimes for Bolgan oqiga 2 in Astana on 20 August 2026 Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park» 2D 22:00 from 3200 ₸ 23:50 from 3200 ₸ Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4 2D, KZ 22:05 from 2200 ₸ Aru Cinema g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh 2D 21:25 from 3200 ₸ 23:10 from 3200 ₸ Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh 2D, KZ 22:20 from 4000 ₸ 00:00 from 3500 ₸ Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62 2D, KZ 20:35 from 3900 ₸ 21:30 from 12000 ₸ 22:25 from 3800 ₸ 00:15 from 3500 ₸ Dostar Cinema g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12 2D 21:25 from 2600 ₸ Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24 2D, KZ 20:30 from 3200 ₸ 22:25 from 3200 ₸ 00:20 from 3200 ₸ Grand Cinema g. Astana, ul. Ahmet Baytursynuly, 34 2D, KZ 21:50 from 2600 ₸ 23:40 from 2600 ₸ Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn 2D, KK 20:40 from 3500 ₸ 22:40 from 3500 ₸ 2D, KZ 21:40 from 3500 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9 2D, KK 20:50 from 3500 ₸ 22:50 from 3500 ₸ 2D, KZ 21:50 from 3500 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24 2D, KK 21:10 from 3500 ₸ 23:10 from 3500 ₸ 01:00 from 3100 ₸ 2D, KZ 22:10 from 3500 ₸ 00:00 from 3100 ₸