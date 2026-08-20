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Kinoafisha Films Bolgan oqiga 2 Showtimes for Bolgan oqiga 2 (2026) in Astana today

Showtimes for Bolgan oqiga 2 (2026) in Astana today

Bolgan oqiga 2
Bolgan oqiga 2 Comedy 2026 / Kazakhstan
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Showtimes for Bolgan oqiga 2 in Astana on 20 August 2026
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
22:00 from 3200 ₸ 23:50 from 3200 ₸
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D, KZ
22:05 from 2200 ₸
Aru Cinema g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh
2D
21:25 from 3200 ₸ 23:10 from 3200 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
22:20 from 4000 ₸ 00:00 from 3500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
20:35 from 3900 ₸ 21:30 from 12000 ₸ 22:25 from 3800 ₸ 00:15 from 3500 ₸
Dostar Cinema g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12
2D
21:25 from 2600 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
20:30 from 3200 ₸ 22:25 from 3200 ₸ 00:20 from 3200 ₸
Grand Cinema g. Astana, ul. Ahmet Baytursynuly, 34
2D, KZ
21:50 from 2600 ₸ 23:40 from 2600 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
20:40 from 3500 ₸ 22:40 from 3500 ₸
2D, KZ
21:40 from 3500 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
20:50 from 3500 ₸ 22:50 from 3500 ₸
2D, KZ
21:50 from 3500 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
21:10 from 3500 ₸ 23:10 from 3500 ₸ 01:00 from 3100 ₸
2D, KZ
22:10 from 3500 ₸ 00:00 from 3100 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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