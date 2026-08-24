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Киноафиша Статьи HBO поставил ставку на нового «Гарри Поттера», но у сериала есть одна большая проблема: сейчас не 2001 год

HBO поставил ставку на нового «Гарри Поттера», но у сериала есть одна большая проблема: сейчас не 2001 год

24 августа 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Гарри Поттер»

Конкуренция в этой сфере невероятно высока.

Когда-то «Гарри Поттер» был главным фэнтезийным событием своего времени. Книги раскупали огромными тиражами, фильмы становились мировыми хитами, а волшебный мир Роулинг объединял детей и взрослых. Но сегодня жанр заметно изменился — и именно это может стать для сериала HBO серьезным испытанием.

Фэнтези теперь выглядит совсем иначе

После успеха «Игры престолов» зрители привыкли к более мрачным и масштабным историям. На экраны пришли «Ведьмак», «Дом Дракона» и другие проекты, где есть войны, политические интриги, жестокость и борьба за власть.

На этом фоне ранний «Гарри Поттер» выглядит гораздо более подростковой историей. В первых книгах перед нами прежде всего школа, дружба, магические приключения и взросление героев. И если бы эта история появилась впервые именно сейчас, ей было бы гораздо сложнее конкурировать за внимание аудитории.

Но у HBO есть козырь

Главное преимущество нового сериала — вовсе не масштаб фэнтези. Это ностальгия.

Миллионы зрителей уже знают Хогвартс, помнят любимых героев и выросли вместе с Гарри, Роном и Гермионой. Поэтому HBO не приходится объяснять аудитории, почему этот мир заслуживает внимания.

Создатели также сделали интересный ход, сохранив действие в 1990-х. Согласно канону, Гарри впервые отправился в Хогвартс в 1991 году, и сериал придерживается этой временной атмосферы. Для старших зрителей это дополнительный повод вернуться в знакомый мир.

Сериалу придется найти свой тон

Кадр из сериала «Гарри Поттер»

Еще один любопытный момент — первый сезон получил рейтинг TV-14, тогда как первый фильм был рассчитан на значительно более широкую аудиторию.

Похоже, HBO хочет постепенно сделать историю взрослее, не отказываясь при этом от ее главного достоинства — ощущения волшебства.

Именно здесь и будет главный экзамен для нового «Гарри Поттера». Ему не обязательно становиться второй «Игрой престолов». Гораздо важнее сохранить ту атмосферу, за которую эту историю полюбили миллионы зрителей, и одновременно показать знакомый мир глазами уже повзрослевшей аудитории.

Если HBO справится с этим балансом, у сериала есть все шансы стать не просто очередным ремейком, а новым большим событием в мире фэнтези.

Ранее мы писали: Выбрала лучшие российские детективы за последние 3 года: ни одного сериала с оценкой ниже 8.

Фото: Кадр из сериала «Гарри Поттер»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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9 комментариев
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