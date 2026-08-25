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Киноафиша Статьи Почему «алкоголики, хулиганы, тунеядцы» так хотели на мясокомбинат: Гайдай не объяснил это в «Операции "Ы"», а зумеры уже не поймут

Почему «алкоголики, хулиганы, тунеядцы» так хотели на мясокомбинат: Гайдай не объяснил это в «Операции "Ы"», а зумеры уже не поймут

25 августа 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

«Пятнадцатисуточники» не зря сделали шаг вперед.

Одна из самых запоминающихся сцен «Операции "Ы" и других приключений Шурика» появляется в новелле «Напарник». После очередной выходки Федя получает наказание на стройке, где ему предстоит работать вместе с Шуриком.

Но интересно другое: почему же остальные нарушители тоже так не хотели попадать на стройку и при любой возможности выбирали мясокомбинат? На первый взгляд кажется, что речь просто о желании избежать тяжёлой работы. Однако для советского человека тех лет между этими местами действительно была большая разница.

Кого называли «пятнадцатисуточниками»

Так называли людей, которых за мелкие правонарушения отправляли на обязательные работы сроком до 15 суток. Причиной могли стать драка в общественном месте, скандал, нарушение порядка или другие подобные проступки.

Такой срок воспринимался как своеобразное наказание трудом: вместо штрафа нарушителю приходилось выполнять поручения под контролем начальства.

Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Мясокомбинат

В сцене с распределением нарядов после слов милиционера про мясокомбинат весь строй делает шаг вперёд, а когда выясняется, что вакансий нет, мужчины разочарованно возвращаются на место.

Причина была не в желании работать меньше. В СССР мясо и колбаса относились к дефицитным продуктам, поэтому работа на предприятии, связанном с их производством, считалась особенно выгодной.

Для некоторых такая смена могла означать возможность поесть мяса, попробовать колбасу или сосиски, а при удачном стечении обстоятельств — раздобыть продукты домой. На фоне карьера или другой тяжёлой работы мясокомбинат выглядел гораздо привлекательнее, пишет автор Дзен-канала «Взгляд Моргота».

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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