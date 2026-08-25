«Красивая сказка для домохозяек»: а ведь те, кто на самом деле работал в органах, терпеть не могут хит НТВ «Шеф»

«Шеф» давно стал одним из заметных российских криминальных сериалов, но его детали о работе полиции нравится далеко не всем. Особенно скептически к проекту относятся зрители, которые сами знакомы с реальной службой в правоохранительных органах.
По их мнению, экранная версия следственной работы слишком далека от повседневной практики и больше напоминает красивую телевизионную сказку.
Отзывы о сериале
Одним из главных поводов для критики стала судьба героя Виктора Расторгуева в исполнении Андрея Чубченко. Зрителям показалось неправдоподобным, что человек, занимавший столь высокий пост в петербургском ГУВД, после конфликта с руководством оказывается практически без средств.
«Ляпов много, порой зашкаливает. Начальник ГУВД Питера и области собирается работать грузчиком, так как не имеет квартиры и средств к существованию вместе с семьей!», — удивляются пользователи.
Другие считают, что ещё менее убедительно показан карьерный путь Расторгуева. По мнению этих зрителей, сотрудник, который открыто вступает в конфликт с руководством и нарушает сложившиеся порядки, в реальной системе едва ли смог бы быстро вернуться на высокий руководящий пост.
«Красивая сказка для домохозяек. В реальной жизни персонаж Чубченко возможен разве что на уровне обычного опера. Подняться выше сотруднику, пошедшему против системы, никто никогда не даст», — пишут в Сети.
«Шеф-8»
Тем не менее, судя по всему, довольных проектом зрителей все же больше. Ведь он стабильно показывает высокие рейтинги на НТВ. А уже скоро на канале стартует восьмой сезон картины.
На этот раз Расторгуев продолжит расследовать обстоятельства аварии, в которой погибли его жена и дочь. Вскоре он поймёт, что трагедия связана с гораздо более серьёзной преступной схемой, угрожающей всему Лапинску. Герой начинает собственное расследование и вновь оказывается втянут в опасное противостояние.
Дата выхода восьмого сезона пока не объявлена.
Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.