Это как «Пираты Карибского моря», но без Джонни Деппа: Ридли Скотт экранизирует «Остров сокровищ»

Такого мы еще не видели.

Ридли Скотт снова собирается взяться за большую историю, но на этот раз оставит привычные битвы Древнего Рима и отправится на поиски сокровищ. Режиссёр готовит новую экранизацию «Острова сокровищ». Судя по первым подробностям, проект может оказаться необычной смесью приключенческого кино в духе «Пиратов Карибского моря» и сурового исторического эпика, знакомого по «Гладиатору».

Историю Джима Хокинса, пиратского корабля и спрятанного сокровища кинематограф пересказывал десятки раз. «Остров сокровищ» экранизировали ещё во времена немого кино, а позднее появились самые разные версии — от мрачных приключений до мультфильма «Планета сокровищ». Но большой игровой картины, рассчитанной именно на серьёзный приключенческий размах, по этому роману давно не появлялось.

Ридли Скотт, похоже, решил заполнить этот пробел. После «Наполеона» и предстоящего постапокалиптического фильма «Собачьи звёзды» режиссёр собирается обратиться к классике Роберта Льюиса Стивенсона. По предварительным данным, его версия будет заметно суровее привычных сказочных трактовок корсаров вроде «Пиратов Карибского моря».

Одноногого Джона Сильвера сыграет Хью Джекман. Сильвер в истории Стивенсона интересен тем, что не укладывается в простой образ злодея: он одновременно угрожает юному Джиму и постепенно становится для него своеобразным наставником.

Сначала зрители увидят «Собачьи звёзды» — премьера фильма назначена на 28 августа 2026 года. «Остров сокровищ» станет следующим проектом Скотта, но конкретная дата его выхода пока не объявлена.

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