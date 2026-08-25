Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Это как «Пираты Карибского моря», но без Джонни Деппа: Ридли Скотт экранизирует «Остров сокровищ»

Это как «Пираты Карибского моря», но без Джонни Деппа: Ридли Скотт экранизирует «Остров сокровищ»

25 августа 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003)

Такого мы еще не видели. 

Ридли Скотт снова собирается взяться за большую историю, но на этот раз оставит привычные битвы Древнего Рима и отправится на поиски сокровищ. Режиссёр готовит новую экранизацию «Острова сокровищ». Судя по первым подробностям, проект может оказаться необычной смесью приключенческого кино в духе «Пиратов Карибского моря» и сурового исторического эпика, знакомого по «Гладиатору».

Историю Джима Хокинса, пиратского корабля и спрятанного сокровища кинематограф пересказывал десятки раз. «Остров сокровищ» экранизировали ещё во времена немого кино, а позднее появились самые разные версии — от мрачных приключений до мультфильма «Планета сокровищ». Но большой игровой картины, рассчитанной именно на серьёзный приключенческий размах, по этому роману давно не появлялось.

Ридли Скотт, похоже, решил заполнить этот пробел. После «Наполеона» и предстоящего постапокалиптического фильма «Собачьи звёзды» режиссёр собирается обратиться к классике Роберта Льюиса Стивенсона. По предварительным данным, его версия будет заметно суровее привычных сказочных трактовок корсаров вроде «Пиратов Карибского моря».

Одноногого Джона Сильвера сыграет Хью Джекман. Сильвер в истории Стивенсона интересен тем, что не укладывается в простой образ злодея: он одновременно угрожает юному Джиму и постепенно становится для него своеобразным наставником.

Сначала зрители увидят «Собачьи звёзды» — премьера фильма назначена на 28 августа 2026 года. «Остров сокровищ» станет следующим проектом Скотта, но конкретная дата его выхода пока не объявлена.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сектор тест на барабане! Сможете правильно ответить на 4 вопроса из «Поля чудес»? Это удается единицам Сектор тест на барабане! Сможете правильно ответить на 4 вопроса из «Поля чудес»? Это удается единицам Читать дальше 27 августа 2026
Ларина и Дукалиса жаль до сих пор: чем закончился сериал «Улицы разбитых фонарей»? Этого не помнят даже те, кто не выключал НТВ в 2000-е Ларина и Дукалиса жаль до сих пор: чем закончился сериал «Улицы разбитых фонарей»? Этого не помнят даже те, кто не выключал НТВ в 2000-е Читать дальше 27 августа 2026
Идеальная замена «Терминатору»: эта новинка еще не вышла, но ее уже называют «одним из лучших боевиков года» Идеальная замена «Терминатору»: эта новинка еще не вышла, но ее уже называют «одним из лучших боевиков года» Читать дальше 25 августа 2026
Уже 40 лет фанаты гадают — так почему «Назад в будущее», а не «Вперёд в будущее»: ответ крылся в сюжете Уже 40 лет фанаты гадают — так почему «Назад в будущее», а не «Вперёд в будущее»: ответ крылся в сюжете Читать дальше 23 августа 2026
«Матрицу» напрасно считали феноменом: Вачовски «переписали» эти 4 фильма — даже Нео придумали не они «Матрицу» напрасно считали феноменом: Вачовски «переписали» эти 4 фильма — даже Нео придумали не они Читать дальше 22 августа 2026
5 раз, когда Запад скопировал советские и российские фильмы: есть даже индийская «Ирония судьбы» с бесконечными танцами 5 раз, когда Запад скопировал советские и российские фильмы: есть даже индийская «Ирония судьбы» с бесконечными танцами Читать дальше 27 августа 2026
В «Игре престолов» показали только пьянство и разврат: почему у Таргариенов были фиолетовые глаза и как это свело их с ума В «Игре престолов» показали только пьянство и разврат: почему у Таргариенов были фиолетовые глаза и как это свело их с ума Читать дальше 26 августа 2026
«Хроники Нарнии» возвращаются, но есть и плохая новость: самый дорогой проект Netflix за 280 000 000 долларов в шаге от провала «Хроники Нарнии» возвращаются, но есть и плохая новость: самый дорогой проект Netflix за 280 000 000 долларов в шаге от провала Читать дальше 26 августа 2026
Анна выйдет замуж, а Олаф встретит свою любовь: раскрыты первые подробности «Холодного сердца 3» Анна выйдет замуж, а Олаф встретит свою любовь: раскрыты первые подробности «Холодного сердца 3» Читать дальше 25 августа 2026
«После этого даже "Т-34" не кажется плохим»: немцы сняли один из худших фильмов про войну и нацистов «После этого даже "Т-34" не кажется плохим»: немцы сняли один из худших фильмов про войну и нацистов Читать дальше 25 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше