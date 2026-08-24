Нолан потратил на «Одиссею» 250 000 000 долларов, но наделал кучу ляпов: историк разобрал каждую ошибку

Новая «Одиссея» Кристофера Нолана возмутила не только зрителей, но и экспертов. На этот раз внимание привлекла не история Одиссея и даже не звездный актерский состав, а декорации и исторические детали. Греческий историк-антиковед Ангелос Ханиотис считает, что создатели картины довольно вольно обошлись с реалиями микенской эпохи.

Корабль Одиссея оказался похож на корабль викингов

По словам Ханиотиса, практически ни один предмет реквизита и декораций не соответствует историческому периоду, который связан с героями Гомера.

Исключением стал трон в комнате Пенелопы — его сделали по образцу трона из дворца Нестора в Пилосе. А вот здания, одежда, вооружение и укрепления, по мнению историка, имеют мало общего с микенской эпохой.

Особенно заметным примером стал корабль Одиссея. Ханиотис обратил внимание, что внешне он гораздо больше напоминает знаменитые корабли викингов, чем суда бронзового века.

Для художественного фильма это, конечно, не обязательно проблема. Нолан снимает не документальную реконструкцию, а собственную интерпретацию поэмы Гомера. Но именно поэтому интересно отделять исторические факты от художественного вымысла.

«Законы Зевса» — это не международное право

Еще одна деталь, которая вызвала вопросы у историка, — упоминаемые в фильме «законы Зевса», которые фактически представлены как своеобразное международное право.

По словам Ханиотиса, в ту эпоху действительно существовали определенные общепринятые нормы. Например, особое отношение к гостям. Были и международные соглашения между различными сторонами.

Но полноценного международного права в современном понимании тогда не существовало.

Поэтому подобная формулировка скорее работает как художественный прием, позволяющий современному зрителю лучше понять правила мира фильма.

Трою разрушили не из-за Елены?

Еще интереснее выглядит трактовка самой Троянской войны.

В фильме разрушение Трои объясняется экономическими причинами — стремлением не позволить городу контролировать Геллеспонт. То есть причиной конфликта оказывается не только история с похищением Елены Прекрасной.

И здесь Нолан опирается не на полностью выдуманную версию. Ханиотис отмечает, что подобная теория действительно существует среди историков. Однако общепринятой ее назвать нельзя.

Получается любопытная ситуация: «Одиссея» может сознательно отходить от привычной мифологической версии, добавляя в историю политические и экономические мотивы.

В итоге «Одиссея» Нолана обещает стать интересным примером того, как современный режиссер переосмысливает древний эпос. Исторической реконструкцией фильм, судя по замечаниям Ханиотиса, назвать сложно. Зато у Нолана появляется возможность посмотреть на знакомую историю под неожиданным углом — через политику, экономику и реалии бронзового века.

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