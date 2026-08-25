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Красный Страж всего одной фразой с русским акцентом выдал главный спойлер к новым «Мстителям»: теория подтвердилась

25 августа 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Черная вдова»

Узнаем, правда это, или нет, только в декабре.

До премьеры «Мстителей: Доктор Дум» еще несколько месяцев, но Marvel уже приходится бороться со спойлерами. Очередной повод для обсуждений подарил Дэвид Харбор, сыгравший Красного Стража. Актеру предложили назвать любую реплику из фильма без контекста — и его ответ моментально разлетелся по сети.

«Ты… Тони Старк»

Харбор, сохраняя серьезное выражение лица и говоря с русским акцентом, произнес всего четыре слова:

«Ты… Тони Старк».

На первый взгляд фраза кажется обычной шуткой. Но после объявления о возвращении Роберта Дауни-младшего она звучит совсем иначе.

Актер теперь играет Виктора фон Дума — одного из главных противников Мстителей. Поэтому поклонники сразу предположили: возможно, в какой-то момент герои увидят лицо Дума и на несколько секунд примут его за Тони Старка.

И это было бы довольно эффектным ходом. Особенно учитывая, что для многих персонажей Marvel Тони не просто супергерой, а человек, с которым они прошли через несколько важнейших событий.

Marvel действительно может сыграть на сходстве

Возвращение Дауни-младшего в совершенно другой роли с самого начала вызывало вопросы. Зачем Marvel понадобилось возвращать актера, которого зрители десятилетиями ассоциировали с Железным человеком?

Впрочем, сам Дауни-младший уже говорил, что вместе с братьями Руссо нашел особый подход к образу Дума. По задумке создателей, Виктор должен максимально отличаться от Тони Старка.

Поэтому вполне возможно, что реплика Харбора относится вовсе не к главному сюжетному повороту. Герой мог просто пошутить, понимая, насколько сильно фанаты хотят увидеть связь между двумя персонажами.

Настоящий спойлер или шутка?

Есть и еще один важный момент: Дэвид Харбор известен довольно эксцентричным поведением во время пресс-туров. Marvel при этом традиционно очень жестко следит за сохранением секретов своих крупных проектов.

Так что воспринимать эту фразу как подтвержденный спойлер пока точно не стоит.

Мировая премьера «Мстителей: Доктор Дум» намечена на 18 декабря. А продолжение — «Мстители: Секретные войны» — должно выйти 17 декабря 2027 года.

Ранее мы писали: Выбрала лучшие российские детективы за последние 3 года: ни одного сериала с оценкой ниже 8.

Фото: Кадр из фильма «Черная вдова»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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