Расписание Сверхспособные в Алматы на 23 июля 2026 Chaplin ADK Сайран 2D, KZ 21:30 от 2D, RU 10:35 от 20:15 от Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а 2D, KZ 15:15 от 18:30 от 2D, RU 10:25 от 11:30 от 14:00 от 17:25 от 20:15 от 21:30 от Chaplin MegaPark Жибек Жолы 2D, KZ 10:20 от 13:45 от 19:45 от 2D, RU 10:45 от 15:00 от 18:20 от 21:00 от Cinemax Dostyk Multiplex Абая 2D, KZ 12:45 от 21:15 от 2D, RU 17:40 от Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, KK 15:50 от 2D, KZ 14:50 от 2D, RU 10:40 от 12:10 от 13:10 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D, KZ 11:10 от 12:50 от Kinopark 4 Globus Алатау 2D, RU 10:50 от Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3 2D, RU 10:10 от 12:00 от Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1 2D, RU 10:30 от 12:20 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, KZ 10:30 от 2D, RU 12:20 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, KZ 11:00 от 12:40 от Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83 2D, KZ 10:40 от 12:30 от Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к 2D, KK 15:10 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, RU 11:20 от 12:40 от Lumiera Cinema Жибек Жолы 2D, KZ 13:50 от 19:50 от 2D, RU 15:10 от 16:05 от Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт» 2D, KZ 11:00 от 14:10 от Арман Достык Абая 2D 12:10 от 13:25 от Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART 2D 12:50 от 15:25 от 18:00 от 19:10 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, KZ 10:50 от