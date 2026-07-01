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Киноафиша Фильмы Сверхспособные Расписание Сверхспособные (2026) в Алматы на сегодня

Расписание Сверхспособные (2026) в Алматы на сегодня

Сверхспособные
Сверхспособные приключения 2026 / Казахстан
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Завтра 23 пт 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
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Расписание Сверхспособные в Алматы на 23 июля 2026
Chaplin ADK
Сайран
2D, KZ
21:30 от
2D, RU
10:35 от 20:15 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
15:15 от 18:30 от
2D, RU
10:25 от 11:30 от 14:00 от 17:25 от 20:15 от 21:30 от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, KZ
10:20 от 13:45 от 19:45 от
2D, RU
10:45 от 15:00 от 18:20 от 21:00 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, KZ
12:45 от 21:15 от
2D, RU
17:40 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
15:50 от
2D, KZ
14:50 от
2D, RU
10:40 от 12:10 от 13:10 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KZ
11:10 от 12:50 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
10:50 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
10:10 от 12:00 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
10:30 от 12:20 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KZ
10:30 от
2D, RU
12:20 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, KZ
11:00 от 12:40 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, KZ
10:40 от 12:30 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
15:10 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
11:20 от 12:40 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
13:50 от 19:50 от
2D, RU
15:10 от 16:05 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
11:00 от 14:10 от
Арман Достык
Абая
2D
12:10 от 13:25 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D
12:50 от 15:25 от 18:00 от 19:10 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
10:50 от
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