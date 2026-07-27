Только эта серия «Лунтика» поставила рекорд на YouTube: 118 млн просмотров, а ведь в ней даже заставки не было

«Лунтик и его друзья» — один из самых популярных российских мультсериалов для детей. У него большая аудитория, и на YouTube некоторые эпизоды собирают неожиданно высокие цифры.

Одна из серий стала абсолютным рекордсменом — 117 981 664 просмотров.

Рекорд «Лунтика»

Такие цифры получила самая первая серия проекта — «Лунный гость». История максимально проста и понятна. Маленький пушистый Лунтик появляется на свет на Луне и вскоре падает в земной пруд.

Никто из обитателей не готов к его появлению: каждый реагирует по-своему — кто-то пугается, кто-то проявляет любопытство, кто-то относится настороженно.

Феномен серии

Хронометраж серии — всего 4 минуты 38 секунд. В ней нет открывающей заставки, нет привычной структуры и ещё нет обитателей леса — только знакомство с главным героем. Это не полноценный эпизод, а скорее входная точка в мир «Лунтика».

По ТВ серия была показана 1 сентября 2006 года на телеканале «Россия» в рамках передачи «Спокойной ночи, малыши!». Впоследствии в заставке Лунтика использовались кадры из этого эпизода. А фраза из отрывка «Я родился» до сих пор является мемом.

Кстати, эта серия выложена на YouTube дважды, в разных расширениях. Во втором хронометраж больше — 7 с лишним минут, а просмотров гораздо меньше — только 1,6 млн.

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