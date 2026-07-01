Showtimes for Sverhsposobnye in Almaty on 23 July 2026 Arman Dostyk Abaya 2D 12:10 from 13:25 from Arman Mart 3D g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART 2D 12:50 from 15:25 from 18:00 from 19:10 from Chaplin ADK Sayran 2D, KZ 21:30 from 2D, RU 10:35 from 20:15 from Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a 2D, KZ 15:15 from 18:30 from 2D, RU 10:25 from 11:30 from 14:00 from 17:25 from 20:15 from 21:30 from Chaplin MegaPark Zhibek Zholy 2D, KZ 10:20 from 13:45 from 19:45 from 2D, RU 10:45 from 15:00 from 18:20 from 21:00 from Cinemax Dostyk Multiplex Abaya 2D, KZ 12:45 from 21:15 from 2D, RU 17:40 from Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, KK 15:50 from 2D, KZ 14:50 from 2D, RU 10:40 from 12:10 from 13:10 from Illyuzion Maxima Rayymbek batyra 2D, KZ 10:50 from Kinopark 11 Esentai IMAX Baykonur 2D, KZ 11:10 from 12:50 from Kinopark 4 Globus Alatau 2D, RU 10:50 from Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3 2D, RU 10:10 from 12:00 from Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1 2D, RU 10:30 from 12:20 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D, KZ 10:30 from 2D, RU 12:20 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, KZ 11:00 from 12:40 from Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83 2D, KZ 10:40 from 12:30 from Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k 2D, KK 15:10 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, RU 11:20 from 12:40 from Lumiera Cinema Zhibek Zholy 2D, KZ 13:50 from 19:50 from 2D, RU 15:10 from 16:05 from Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport» 2D, KZ 11:00 from 14:10 from