Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Sverhsposobnye Showtimes for Sverhsposobnye (2026) in Almaty today

Showtimes for Sverhsposobnye (2026) in Almaty today

Sverhsposobnye
Sverhsposobnye Adventure 2026 / Kazakhstan
Watch trailer
Tickets
All about film
Tomorrow 23 Fri 24 Sat 25 Sun 26 Mon 27 Tue 28 Wed 29
Format
Group Screenings

Showtimes for Sverhsposobnye in Almaty on 23 July 2026
Arman Dostyk
Abaya
2D
12:10 from 13:25 from
Arman Mart 3D g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART
2D
12:50 from 15:25 from 18:00 from 19:10 from
Chaplin ADK
Sayran
2D, KZ
21:30 from
2D, RU
10:35 from 20:15 from
Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a
2D, KZ
15:15 from 18:30 from
2D, RU
10:25 from 11:30 from 14:00 from 17:25 from 20:15 from 21:30 from
Chaplin MegaPark
Zhibek Zholy
2D, KZ
10:20 from 13:45 from 19:45 from
2D, RU
10:45 from 15:00 from 18:20 from 21:00 from
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D, KZ
12:45 from 21:15 from
2D, RU
17:40 from
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, KK
15:50 from
2D, KZ
14:50 from
2D, RU
10:40 from 12:10 from 13:10 from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, KZ
10:50 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, KZ
11:10 from 12:50 from
Kinopark 4 Globus
Alatau
2D, RU
10:50 from
Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3
2D, RU
10:10 from 12:00 from
Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1
2D, RU
10:30 from 12:20 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, KZ
10:30 from
2D, RU
12:20 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, KZ
11:00 from 12:40 from
Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83
2D, KZ
10:40 from 12:30 from
Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k
2D, KK
15:10 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, RU
11:20 from 12:40 from
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
2D, KZ
13:50 from 19:50 from
2D, RU
15:10 from 16:05 from
Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport»
2D, KZ
11:00 from 14:10 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more