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Дни Сакамото
Расписание Дни Сакамото (2026) в Алматы на сегодня
Расписание Дни Сакамото (2026) в Алматы на сегодня
Дни Сакамото
Игровая экранизация манги и аниме о толстеньком семьянине, который вынужден вспомнить о своем криминальном прошлом
боевик, комедия, криминал
2026 / Япония
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Расписание Дни Сакамото в Алматы на 23 июля 2026
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
23:00
от
00:00
от
Расписание Дни Сакамото в Алматы на 24 июля 2026
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
23:00
от
00:00
от
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