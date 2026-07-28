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Киноафиша Статьи Что уже известно о выходе 5 сезона «Ведьмака»: главный хит Netflix может выйти раньше, чем планировалось

Что уже известно о выходе 5 сезона «Ведьмака»: главный хит Netflix может выйти раньше, чем планировалось

28 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ведьмак»

Собрали всю информацию на данный момент.

История Геральта, Цири и Йеннифэр подходит к своему завершению. Netflix уже подтвердил, что пятый сезон «Ведьмака» станет последним, а значит, именно он поставит точку в одной из самых популярных фэнтезийных саг последних лет. Рассказываем, что известно о продолжении уже сейчас.

Когда выйдет последний сезон

Точную дату премьеры Netflix пока не назвал. Однако известно, что четвертый и пятый сезоны снимали практически подряд. По данным зарубежных СМИ, финальные серии могут выйти в конце 2026 года или в первой половине 2027-го.

Пятый сезон станет последней главой истории, поэтому продолжения после него ждать уже не стоит.

О чем будет 5 сезон «Ведьмака»

Финал продолжит события четвертого сезона, который закончился сразу несколькими драматичными сюжетными поворотами.

Цири после столкновения с безжалостным наемником Лео Бонартом оказывается в руках людей императора Эмгыра. Йеннифэр, пытаясь выйти на след Вильгефорца, исчезает в загадочном портале, а сам Геральт становится новой целью для своих врагов.

Ожидается, что основу сюжета составят последние книги Анджея Сапковского — «Башня Ласточки» и «Владычица Озера». Именно они должны привести историю к решающему противостоянию с Нильфгаардом и финальной битве, которая определит судьбу Континента.

Кто вернется к своим ролям

Кадр из сериала «Ведьмак»

Лиам Хемсворт вновь сыграет Геральта из Ривии. Несмотря на неоднозначную реакцию зрителей после ухода Генри Кавилла, менять актера в финальном сезоне уже не планируют.

Также ожидается возвращение Ани Чалотры в роли Йеннифэр, Фрейи Аллан в роли Цири и Джои Бэти, который вновь сыграет Лютика.

Кроме того, в продолжении должны появиться Регис, Мильва, Кагыр, Лео Бонарт, Фрингилья, Трисс и другие важные персонажи книжной саги.

Чего ждать поклонникам

Создатели уже подтвердили, что пятый сезон поставит точку в истории Геральта, Цири и Йеннифэр. Поэтому зрителей ждут самые масштабные события за весь сериал, громкие битвы и развязка сюжетных линий, которые строились с первого сезона.

При этом главной интригой остается реакция поклонников на нового Геральта. После ухода Генри Кавилла интерес к сериалу заметно снизился, и именно финальный сезон должен показать, удалось ли Лиаму Хемсворту окончательно завоевать аудиторию.

Какой бы ни была реакция зрителей, одно уже известно наверняка: пятый сезон станет последней возможностью увидеть историю ведьмака на экране в исполнении нынешней команды Netflix. Осталось дождаться официальной даты премьеры и узнать, каким окажется финал одной из самых обсуждаемых фэнтези-саг последних лет.

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Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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