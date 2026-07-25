Про «Трассу» все слышали, но у Okko есть и другие качественные детективы: выбрала 3 сериала с закрученным сюжетом

Когда речь заходит о российских триллерах, чаще всего вспоминают «Чикатило» или «Трассу». Но в каталоге Okko есть и менее известные проекты, которые незаслуженно остались в тени. Если вам нравятся истории о маньяках, загадочных преступлениях и героях, которым нельзя доверять даже самим себе, эти три сериала точно стоит добавить в список на вечер.

«Калимба» — психологический эксперимент, который выходит из-под контроля

На первый взгляд все выглядит как необычная терапия. Психотерапевт собирает в одном месте людей, которых когда-то связывали насилие, предательство и тяжелые травмы. Однако очень быстро становится понятно, что этот эксперимент может оказаться опаснее самих участников.

«Калимба» делает ставку не на кровавые сцены, а на постоянное психологическое напряжение. Здесь сложно понять, кто действительно жертва, а кто давно превратился в угрозу для окружающих.

«Кунгур» — преступление, которое не хотят вспоминать

Главный герой возвращается в родной поселок спустя восемь лет после тюрьмы. Но вместо спокойной жизни его встречает место, где почти каждый хранит свои секреты.

Постепенно история перестает быть обычным расследованием убийства и превращается в драму о лжи, страхе и людях, готовых на все, лишь бы правда так и не всплыла наружу. Атмосфера небольшого поселка только усиливает ощущение безысходности.

«Аксентьев» — детектив с необычной способностью героя

Этот сериал сочетает классический детектив с элементами мистики. Главный герой способен видеть прошлое и будущее, стоит ему прикоснуться к человеку или предмету. Именно этот дар помогает полиции выйти на след серийного убийцы.

Но сверхъестественные способности становятся для героя не преимуществом, а тяжелым испытанием. Чем ближе он подбирается к преступнику, тем опаснее становится не только расследование, но и его собственная жизнь.

Все три проекта сложно назвать громкими хитами, однако именно в этом их преимущество. «Калимба», «Кунгур» и «Аксентьев» предлагают совершенно разные взгляды на жанр: от камерного психологического триллера до мистического детектива. Если кажется, что вы уже посмотрели все самое интересное, эти сериалы способны приятно удивить.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.