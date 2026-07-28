Если устали ждать новые серии «Истории его служанки», вот еще 3 сериала с похожим вайбом: не только «Бриджертоны»

«История его служанки» быстро стала одной из самых обсуждаемых российских премьер. Роскошные костюмы, дворцовые интриги и драматичная история любви заставили зрителей с нетерпением ждать продолжения. Если вы уже успели посмотреть все вышедшие эпизоды, вот три сериала с похожей атмосферой, которые точно не дадут заскучать.

«Бриджертоны»

Если искать проект, который ближе всего по настроению к «Истории его служанки», то это, безусловно, «Бриджертоны».

Не случайно многие зрители уже называют российскую новинку отечественным ответом хиту Netflix. Оба сериала объединяют роскошные балы, красивые исторические костюмы, сложные отношения между героями и интриги высшего общества.

Каждый сезон «Бриджертонов» рассказывает новую историю любви, поэтому сериал легко смотрится даже после нескольких лет на экране.

«Бедная Настя»

Среди российских исторических мелодрам «Бедная Настя» уже давно считается настоящей классикой.

История крепостной девушки, воспитанной как дворянка, сочетает романтику, семейные тайны, борьбу за свободу и придворные интриги. Несмотря на то что сериал вышел больше двадцати лет назад, он до сих пор остается одним из самых любимых проектов жанра благодаря сильному актерскому составу и увлекательному сюжету.

Если после «Истории его служанки» хочется посмотреть еще одну масштабную отечественную костюмную драму, этот сериал станет отличным выбором.

«Позолоченный век»

Любителям красивых исторических декораций и сильных женских персонажей стоит обратить внимание на «Позолоченный век», передает дзен-канал «7 дней кино».

Действие разворачивается в Нью-Йорке конца XIX века, где старые аристократические семьи вынуждены бороться за влияние с новыми богачами. В центре истории оказывается молодая девушка, которая неожиданно становится частью этого противостояния.

Создатель сериала Джулиан Феллоуз, подаривший зрителям «Аббатство Даунтон», уделил огромное внимание эпохе, костюмам и деталям, поэтому каждая серия выглядит как настоящий исторический фильм.

Пока поклонники «Истории его служанки» ждут новые эпизоды, эти три проекта помогут снова окунуться в мир роскошных дворцов, красивых костюмов, сложных чувств и интриг. Причем каждый из них предлагает свой взгляд на историческую драму — от легкой романтики до масштабных социальных конфликтов.

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