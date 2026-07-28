Пока фанаты Apple TV+ ждут новые серии «Укрытия», у Prime Video спрятан свой хит: есть и бункеры, и апокалипсис

После успеха «Укрытия» научная фантастика окончательно стала одним из главных жанров стриминговых сервисов. Но если поклонники Apple TV+ с нетерпением ждут новые серии истории о подземном мире, то у Prime Video уже есть свой громкий ответ — «Фоллаут». И сериал не только получил продолжение, но и продолжает удерживаться в числе самых популярных проектов платформы.

«Фоллаут» снова оказался в топе

Несмотря на то что премьера третьего сезона еще впереди, «Фоллаут» остается одним из самых востребованных сериалов Prime Video.

По данным Collider, проект по-прежнему входит в топ-10 стриминговых сервисов сразу в нескольких странах. Такой интерес неудивителен: история о выживших после ядерной катастрофы и мире, скрывающем множество опасных тайн, быстро стала одним из самых успешных проектов сервиса.

Многие сравнивают «Фоллаут» с «Укрытием», ведь оба сериала рассказывают о людях, которые долгие годы живут в убежищах, считая внешний мир смертельно опасным. Однако постепенно герои начинают понимать, что правда гораздо сложнее, чем им рассказывали. Эта идея и сделала оба проекта настоящими хитами.

Что известно о третьем сезоне

Создатели пока не раскрывают подробности сюжета нового сезона, однако работа над продолжением уже идет.

Известно, что к актерскому составу присоединился Аарон Пол, знакомый зрителям по сериалу «Во все тяжкие». Кроме того, одну из ролей получил Мэнни Хасинто, которого многие запомнили по «Послушнику». Эти кастинговые решения уже вызвали большой интерес у поклонников франшизы.

По предварительным данным, третий сезон «Фоллаута» выйдет в 2027 году.

Почему сериал стоит посмотреть уже сейчас

Если вам понравились «Укрытие», «Разделение» или другие напряженные научно-фантастические истории, «Фоллаут» вполне может стать следующим сериалом в вашем списке.

Он сочетает постапокалиптический мир, черный юмор, масштабное приключение и множество загадок, которые постепенно раскрываются по ходу сюжета. Именно поэтому интерес к проекту не снижается даже в ожидании новых серий.

Пока Apple TV+ делает ставку на «Укрытие», Prime Video продолжает развивать собственную научно-фантастическую вселенную. И если третий сезон «Фоллаута» сохранит уровень первых двух, у сериала есть все шансы закрепиться среди главных фантастических проектов последних лет.

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