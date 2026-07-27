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«Наш фильм к роману ближе»: чем новый сериал «Война и мир» будет лучше фильма Бондарчука

27 июля 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Война и мир»

Стали известны первые подробности о проекте.

Новая экранизация «Войны и мира» еще не вышла, но сравнения с легендарным фильмом Сергея Бондарчука уже неизбежны. Создатели проекта это прекрасно понимают и уверяют, что не собираются повторять классику. Продюсер сериала Мария Ушакова рассказала, чем новая версия будет отличаться от знаменитой советской экранизации.

Авторы сделали ставку не только на масштаб

Одной из самых сложных частей съемок стало Бородинское сражение. Для работы над масштабными сценами киногруппа выбрала Тульскую область.

По словам Марии Ушаковой, именно местные ландшафты лучше всего подошли для воссоздания атмосферы начала XIX века. Настоящее Бородинское поле за прошедшие годы сильно изменилось, поэтому создателям пришлось искать другую подходящую локацию.

При этом масштаб съемок впечатляет: ежедневно на площадке работают до 800 человек. В массовых сценах задействованы актеры массовки, каскадеры, гримеры, костюмеры и десятки специалистов, отвечающих за техническую часть.

Чем сериал будет отличаться от фильма Бондарчука

Создатели признают, что избежать сравнений с культовой экранизацией Сергея Бондарчука невозможно. Однако новый проект делает акцент совсем на другом.

«Наш фильм к роману ближе: мы больше внимания уделяем человеческим отношениям. Кроме того, молодых героев у нас играют молодые актёры, а это немаловажно», — заявила продюсер.

Особое внимание уделили историческим деталям

Авторы также обещают максимально бережное отношение к эпохе. Для сериала подготовили 12 различных видов военной формы, а исторические консультанты следят за тем, чтобы детали костюмов и реквизита соответствовали времени, в котором происходят события романа.

Съемки проекта планируют завершить в марте 2027 года, а премьера новой «Войны и мира» намечена на 2028 год — к 200-летию со дня рождения Льва Толстого.

Получится ли новому сериалу повторить успех картины Сергея Бондарчука, пока сказать невозможно. Но уже сейчас ясно, что создатели не пытаются переснять советскую классику кадр в кадр. Вместо этого они хотят по-новому взглянуть на знаменитый роман, сохранив его главную силу — живых героев, их чувства и человеческие отношения.

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Фото: Кадр из сериала «Война и мир»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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