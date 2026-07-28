Назван самый популярный проект Netflix за 4 года: а это даже не фильм, а мультик — рекордные 648,7 млн просмотров

У Netflix выходит огромное количество фильмов и сериалов — каждый месяц платформа пополняет библиотеку десятками проектов. В этом потоке легко потеряться, а ещё сложнее — выделить что-то по-настоящему главное.

Но аналитики Deadline решили подвести итоги за четыре года и выяснили, какой фильм стал самым популярным на сервисе. Результат оказался неожиданным. Лидером оказался мультфильм, обогнавший по общему времени просмотра все игровые премьеры.

Рейтинг Netflix

Издание Deadline подвело итоги по просмотрам на Netflix за последние четыре года. В рейтинг вошли фильмы, набравшие наибольшее суммарное количество просмотров за этот период.

Первое место с огромным отрывом занял мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» — 648,7 миллиона. Вторыми идут «Братья Супер Марио в кино» с результатом 271,7 миллиона. Замыкает тройку «Босс-молокосос» — 265,5 миллиона.

На остальных строчках топ-5 разместились «Миньоны» (244,4 млн) и «Лео» (241,1 млн).

Сюжет мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов»

Демоны веками пытаются проникнуть в мир людей, похищая души ради своего владыки Гви-Ма. Единственная преграда — магический барьер Хонмун, который поддерживается песнями воительниц-шаманок. Каждое поколение выбирает новую тройку, чтобы продолжить эту борьбу.

В современном мире ответственность за судьбу человечества ложится на участниц группы HUNTR/X: лидершу Руми, смелую Миру и дерзкую Зои. Им остаётся сделать последний шаг — и барьер навсегда закроет путь демонам.

Но у Руми есть секрет: она наполовину демон, и на её теле проступают магические знаки. Она торопится завершить миссию до того, как правда вскроется. Ситуация усложняется вмешательством Гви-Ма: он создаёт бойз-бенд, которые должны перетянуть внимание публики на себя и ослабить влияние девушек.

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