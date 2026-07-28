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Киноафиша Статьи Не только «Охота на Голлума» хороша: 3 истории из-под пера Толкина, которые точно стоит экранизировать

Не только «Охота на Голлума» хороша: 3 истории из-под пера Толкина, которые точно стоит экранизировать

28 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Кольца власти»

Они покажут мир Средиземья с другой стороны.

Вселенная «Властелина колец» продолжает расширяться, но у Джона Р. Р. Толкина осталось еще немало историй, которые пока существуют только на страницах книг. Причем некоторые из них могли бы стать не менее масштабными и захватывающими, чем уже вышедшие фильмы. Я выбрала три сюжета, которые больше всего хотелось бы увидеть на экране.

"Ангмарская война"

Если бы поклонников Толкина попросили назвать историю, которая больше всего заслуживает собственной экранизации, многие наверняка вспомнили бы именно Ангмарскую войну.

Этот конфликт продолжался около шести веков и стал одним из самых разрушительных во всей Третьей эпохе. Армии Короля-чародея практически стерли с лица земли королевство Арнор, а битвы охватили огромную часть Средиземья. Именно после победы над владыкой Ангмара прозвучало знаменитое пророчество о том, что он погибнет «не от руки смертного мужа».

Такую масштабную историю невозможно уместить в один фильм. А вот сериал на несколько сезонов вполне мог бы стать настоящим эпическим фэнтези с масштабными сражениями, политическими интригами и десятками ярких героев.

"Берен и Лутиэн"

Кадр из фильма «Властелин колец»

Если «Властелин колец» считается главным приключением Средиземья, то «Берен и Лутиэн» — его величайшая история любви.

В центре сюжета — смертный человек Берен и эльфийская принцесса Лутиэн. Чтобы получить благословение на брак, герою предстоит совершить почти невозможное — похитить Сильмариль из короны самого Моргота. Уже одно это звучит как основа для грандиозного фильма.

Эта повесть наполнена романтикой, опасными приключениями и трагическими моментами. Не случайно сам Толкин считал ее одной из самых важных в своем творчестве, а имена Берена и Лутиэн даже появились на семейном надгробии писателя и его супруги.

"Дети Хурина"

Пожалуй, самая мрачная история, которую когда-либо написал Толкин.

«Дети Хурина» рассказывают о Турине Турамбаре, жизнь которого оказывается разрушена проклятием Моргота. Что бы герой ни делал, любые его решения приводят к новым трагедиям. На его пути — войны, предательства, гибель близких и сражение с могущественным драконом Глаурунгом.

По атмосфере эта история гораздо ближе к древнегреческой трагедии, чем к привычному сказочному фэнтези. Именно поэтому она могла бы стать самой необычной экранизацией произведений Толкина — взрослой, драматичной и невероятно эмоциональной.

Конечно, выбрать всего три истории было непросто. В легендариуме Толкина хватает сюжетов, достойных большого экрана. Но именно Ангмарская война, «Берен и Лутиэн» и «Дети Хурина» способны показать Средиземье совсем с другой стороны — более мрачной, глубокой и масштабной.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Кольца власти»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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