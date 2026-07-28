Посмотрела новых «Зловещих мертвецов» — это один из лучших хорроров 21 века: такого ужаса даже в «Субстанции» не показывали — литры крови, части тел и бензопила

Франшиза «Зловещие мертвецы» всегда славилась своей жестокостью. Но даже на этом фоне новый проект удивляет.

«Зловещие мертвецы: Пекло» называют одним из самых физически тяжёлых хорроров последних лет — даже в сравнении с «Субстанцией», которая уже успела шокировать зрителей всякими телесными трансформациями.

С самого начала сюжет развивается, что называется, на повышенных тонах и в быстром темпе. Героиня по имени Элис ругается с мужем, дело едва не доходит до драки, он уже за рулем в нетрезвом состоянии и через пару мгновений сбивает на трассе девушку. Жертва оказывается дедайтом, и зловещие мертвецы добираются до семьи парня.

С этой самой семьей у Элис отношения складываются плохо: свекровь и свекр легкомысленную жену-француженку для сына не одобрили. В качестве вдовы она еще хуже: прощальную речь на церемонии говорить отказывается, вместо темного платья — в джинсах и худи.

Тем не менее, брат погибшего Джозеф (который, кстати, ранее, на первых пару минутах фильма нашел архивы деда о дедайтах и «Некрономиконах», а также об особом кандарийском кинжале) приглашает Элис в семейный особняк.

Вечер превращается в кошмар: первым одержимым становится папа Джозефа и соответственно свекр Элис. И с этого момента стартует кровавая бойня, которая не даст передышки до финала: герои втыкают в тела друг друга разные вещи, рвут, режут конечности, выдавливают глаза.

В какой-то момент Элис берет в руки бензопилу, с помощью которой с трудом расправляется с нелюбимой свекровью. Это, видимо, отсылка к оружию Эша Уильямса, но он обращался с ним намного эффективнее.

Да и убить дедайтов не так уж и просто: поэтому они, передохнув, вновь нападают, не утруждаясь поднять отрубленные конечности. Чтобы разобраться с ними раз и навсегда, нужно отыскать в доме тот самый кинжал.

Финальная битва «с боссом» для Элис имеет личный смысл: ей придется защитить себя от того самого мужа, который при жизни часто ее поколачивал.

В целом, весь фильм ощущается как большой сеанс психотерапии главной героини, которой уже давно пришло время переступить через брак с абьюзером и его семьей и пойти дальше. Физически пойти дальше может быть непросто, ведь в боди-хорроре ей досталось сполна: Элис вытаскивала штыри из ноги и гвозди из уха — и это еще не самое жуткое.

«Пекло» стартует на том же озере, что и предыдущее «Восстание зловещих мертвецов», но связь между ними — скорее формальность. Современная версия франшизы, когда-то начатая Сэмом Рэйми, работает как антология.

И каждый новый режиссёр волен интерпретировать материал по-своему. В «Пекле» за постановку отвечал француз Себастьян Ваничек, который уделил мало внимания мифологии франшизы, зато по полной оторвался с кровавой мясорубкой в кадре. Пожаров и ожогов тоже много — чтобы оправдать название главы.

Если на «Субстанции» вы от экрана не отворачивались, то смело можете идти в кинотеатры на премьеру. Только не спешите уходить в финале: в «Пекле» сразу две сцены после титров.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.