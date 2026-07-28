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Киноафиша Статьи Всего за сутки новый фильм Спилберга 2026 года стал хитом, несмотря на вялый успех в прокате: получил второй шанс

Всего за сутки новый фильм Спилберга 2026 года стал хитом, несмотря на вялый успех в прокате: получил второй шанс

28 июля 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «День разоблачения»

У него еще есть шанс найти свою аудиторию.

Не каждый фильм, вызвавший споры после выхода в кинотеатрах, получает вторую жизнь. Но новый фантастический проект Стивена Спилберга сумел именно это. Спустя всего один день после цифровой премьеры картина неожиданно возглавила рейтинги стриминговых сервисов сразу в нескольких странах.

«День разоблачения» стремительно покоряет стриминги

Научно-фантастический триллер «День разоблачения» занял первое место в цифровом магазине Apple TV в США и Канаде. Кроме того, фильм быстро вошел в число самых популярных релизов в Австралии, Бразилии, Мексике, Новой Зеландии и других странах.

Такой успех особенно интересен на фоне неоднозначной реакции после кинотеатральной премьеры. Критики разделились во мнениях: одни называли картину эффектным возвращением Спилберга к научной фантастике, другие ожидали от режиссера совсем другой истории.

О чем фильм

Сюжет рассказывает о телеведущей Маргарет и эксперте по кибербезопасности Дэниеле, которые пытаются доказать существование внеземной жизни.

Чем ближе герои подбираются к истине, тем сильнее становится сопротивление со стороны правительства, готового сделать все, чтобы скрыть правду. В результате фильм сочетает элементы научной фантастики, конспирологического триллера и масштабной приключенческой драмы — именно в таком жанре Спилберг чувствует себя наиболее уверенно.

Фильм уже стал одним из самых успешных для режиссера

Кадр из фильма «День разоблачения»

Мировые кассовые сборы «Дня разоблачения» составили 236,1 миллиона долларов при бюджете 115 миллионов долларов.

Картина стала самым кассовым фильмом Стивена Спилберга со времен «Первого игрока», а также показала лучший старт среди его оригинальных проектов, не основанных на существующих франшизах.

Главные роли исполнили Эмили Блант, Джош О'Коннор, Колин Фёрт, Колман Доминго, Ив Хьюсон и Уайатт Рассел.

Похоже, цифровой релиз помог фильму найти ту аудиторию, которой не хватило после кинотеатральной премьеры. И если интерес зрителей сохранится, «День разоблачения» вполне может стать одним из главных научно-фантастических хитов 2026 года.

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Фото: Кадр из фильма «День разоблачения»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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