Кажется, вспомнить имя героини советского кино — плевое дело, но не ошибитесь: 6/6 в этом тесте наберут единицы

Не такая простая задача, как кажется.

В лицо этих героинь узнают миллионы зрителей, а вот их имена со временем начинают стираться из памяти. Кажется, что ответ очевиден, но уже через пару вопросов многие начинают сомневаться. Сможете ли вы вспомнить, как звали самых известных персонажей советского кино?

Людмила Прокофьевна, Надя, Катя, Тося — когда-то эти имена знала вся страна. Они давно стали частью истории отечественного кинематографа, а сами героини — настоящими символами своего времени. Многие их реплики мы до сих пор цитируем, а любимые фильмы регулярно пересматриваем.

Но память любит преподносить сюрпризы. Иногда лицо узнаешь за секунду, а имя никак не вспоминается. Именно на этом и ошибаются большинство участников нашего теста.

Мы собрали шесть культовых героинь советского кино. Ваша задача — посмотреть на кадр и назвать их имя. Думаете, справитесь без единой ошибки? Тогда самое время проверить себя!

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.