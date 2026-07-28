Вслед за «ТСБР» экранизируют еще две книги Анны Джейн: одна будет фильмом, а другая — сериалом

Поклонников Анны Джейн и фильма «Твое сердце будет разбито» ждут сразу две громкие премьеры. На фестивале «Джейн-фест 2026» официально объявили об экранизации романов «Восхитительная ведьма» и «Поклонник». Причем проекты выйдут в разных форматах: одна история станет полнометражным фильмом, а другая — сериалом.

«Поклонник» превратится в сериал

Экранизацию получит один из самых напряженных романов писательницы.

Главная героиня Ангелина живет обычной жизнью: учится, встречается с друзьями и строит планы на будущее. Но все меняется, когда она начинает получать загадочные письма и подарки от неизвестного поклонника.

Сначала такое внимание кажется безобидным, однако вскоре становится ясно, что таинственный незнакомец знает о девушке слишком много и не собирается останавливаться. Постепенно романтическая история превращается в психологический триллер, где каждый новый шаг только усиливает напряжение.

«Восхитительная ведьма» выйдет в кино

В отличие от мрачного «Поклонника», «Восхитительная ведьма» получит полнометражную экранизацию.

В центре сюжета — яркая, независимая и немного эксцентричная девушка, которую окружающие в шутку называют ведьмой. Она привыкла полагаться только на себя и не верит в настоящую любовь, пока судьба не сталкивает ее с человеком, способным полностью изменить ее взгляды на жизнь.

Именно эта история давно считается одной из самых популярных романтических книг Анны Джейн, поэтому новость о ее экранизации поклонники встретили с большим энтузиазмом.

Когда ждать премьеру

Официальный анонс проектов состоялся на фестивале «Джейн-фест 2026».

Уже известно, что прокат одного из проектов запланирован на 23 марта 2028 года. Подробности о съемках, актерском составе и дате выхода второго проекта создатели обещают раскрыть позднее.

Экранизации книг Анны Джейн давно были в числе самых ожидаемых у ее поклонников. Теперь стало ясно, что впереди сразу две премьеры, причем совершенно разные по настроению: романтическая комедия «Восхитительная ведьма» и напряженный психологический триллер «Поклонник».

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