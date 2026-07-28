Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Вслед за «ТСБР» экранизируют еще две книги Анны Джейн: одна будет фильмом, а другая — сериалом

Вслед за «ТСБР» экранизируют еще две книги Анны Джейн: одна будет фильмом, а другая — сериалом

28 июля 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

Это лучшая новость для фандома автора.

Поклонников Анны Джейн и фильма «Твое сердце будет разбито» ждут сразу две громкие премьеры. На фестивале «Джейн-фест 2026» официально объявили об экранизации романов «Восхитительная ведьма» и «Поклонник». Причем проекты выйдут в разных форматах: одна история станет полнометражным фильмом, а другая — сериалом.

«Поклонник» превратится в сериал

Экранизацию получит один из самых напряженных романов писательницы.

Главная героиня Ангелина живет обычной жизнью: учится, встречается с друзьями и строит планы на будущее. Но все меняется, когда она начинает получать загадочные письма и подарки от неизвестного поклонника.

Сначала такое внимание кажется безобидным, однако вскоре становится ясно, что таинственный незнакомец знает о девушке слишком много и не собирается останавливаться. Постепенно романтическая история превращается в психологический триллер, где каждый новый шаг только усиливает напряжение.

«Восхитительная ведьма» выйдет в кино

В отличие от мрачного «Поклонника», «Восхитительная ведьма» получит полнометражную экранизацию.

В центре сюжета — яркая, независимая и немного эксцентричная девушка, которую окружающие в шутку называют ведьмой. Она привыкла полагаться только на себя и не верит в настоящую любовь, пока судьба не сталкивает ее с человеком, способным полностью изменить ее взгляды на жизнь.

Именно эта история давно считается одной из самых популярных романтических книг Анны Джейн, поэтому новость о ее экранизации поклонники встретили с большим энтузиазмом.

Когда ждать премьеру

Официальный анонс проектов состоялся на фестивале «Джейн-фест 2026».

Уже известно, что прокат одного из проектов запланирован на 23 марта 2028 года. Подробности о съемках, актерском составе и дате выхода второго проекта создатели обещают раскрыть позднее.

Экранизации книг Анны Джейн давно были в числе самых ожидаемых у ее поклонников. Теперь стало ясно, что впереди сразу две премьеры, причем совершенно разные по настроению: романтическая комедия «Восхитительная ведьма» и напряженный психологический триллер «Поклонник».

Ранее мы писали: Про «Трассу» все слышали, но у Okko есть и другие качественные детективы: выбрала 3 сериала с закрученным сюжетом.

Фото: Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Без хлеба даже вкуснее: готовлю бутерброды со шпротами только так — гости сметают закуску в первую очередь Без хлеба даже вкуснее: готовлю бутерброды со шпротами только так — гости сметают закуску в первую очередь Читать дальше 29 июля 2026
«Лучший фильм о лётчиках»: в 2026 году вышел конкурент легендарному «В бой идут одни "старики"» «Лучший фильм о лётчиках»: в 2026 году вышел конкурент легендарному «В бой идут одни "старики"» Читать дальше 29 июля 2026
Эту комедию с Васильевым все пропустили за бесконечными повторами «Невского»: как если бы «Мальчишник в Вегасе» переснял Тарантино Эту комедию с Васильевым все пропустили за бесконечными повторами «Невского»: как если бы «Мальчишник в Вегасе» переснял Тарантино Читать дальше 25 июля 2026
Эта теплая российская комедия обошла «Майкла» и «Холопа 3»: только за выходные зрители купили билетов более чем на 100 000 00 рублей Эта теплая российская комедия обошла «Майкла» и «Холопа 3»: только за выходные зрители купили билетов более чем на 100 000 00 рублей Читать дальше 25 июля 2026
«Великолепный век» смотрели миллионы, а это продолжение сериала — единицы: речь не про «Империю Кёсем» «Великолепный век» смотрели миллионы, а это продолжение сериала — единицы: речь не про «Империю Кёсем» Читать дальше 29 июля 2026
400 калорий в день и чашка кофе: Любовь Аксенова морила себя голодом ради «Холода» — что об этом думает врач 400 калорий в день и чашка кофе: Любовь Аксенова морила себя голодом ради «Холода» — что об этом думает врач Читать дальше 29 июля 2026
«Неужели убьют?»: похоже, герой Жаркова в новом сезоне хита НТВ повторит судьбу Семенова из «Невского» «Неужели убьют?»: похоже, герой Жаркова в новом сезоне хита НТВ повторит судьбу Семенова из «Невского» Читать дальше 29 июля 2026
Успех «Грешников» и «Обсессии» не случаен: кинокритик объяснила, почему хорроры так популярны (и посоветовала хорошие фильмы) Успех «Грешников» и «Обсессии» не случаен: кинокритик объяснила, почему хорроры так популярны (и посоветовала хорошие фильмы) Читать дальше 29 июля 2026
Пришла пора прогуляться по «Заречной улице» и заодно тест пройти: все 5/5 получат только настоящие романтики Пришла пора прогуляться по «Заречной улице» и заодно тест пройти: все 5/5 получат только настоящие романтики Читать дальше 29 июля 2026
Джордж Мартин наконец засел за продолжение хита: рано обрадовались, это не «Игра престолов» Джордж Мартин наконец засел за продолжение хита: рано обрадовались, это не «Игра престолов» Читать дальше 28 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше