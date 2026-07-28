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Киноафиша Статьи «Семь», безусловно, хорош, но у Финчера есть и более мощные триллеры: выбрала 3, которые считаю шедеврами

«Семь», безусловно, хорош, но у Финчера есть и более мощные триллеры: выбрала 3, которые считаю шедеврами

28 июля 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Бойцовский клуб», «Зодиак»

Режиссер — настоящий мастер этого жанра.

Когда речь заходит о Дэвиде Финчере, большинство сразу вспоминает «Семь». Но фильмография режиссера гораздо богаче одного культового детектива. За три десятилетия он снял сразу несколько триллеров, которые стали эталоном жанра, а их финалы до сих пор обсуждают поклонники кино. Я выбрала три картины, без которых невозможно представить творчество Финчера.

«Зодиак»

Если вы любите неспешные, но невероятно напряженные расследования, этот фильм точно нельзя пропускать.

«Зодиак» основан на реальной истории поисков серийного убийцы, который долгие годы держал в страхе жителей Калифорнии. Вместо привычного экшена Финчер показывает одержимость людей, пытающихся найти преступника любой ценой. Журналисты, полицейские и обычные свидетели постепенно теряют покой, а зритель вместе с ними погружается в запутанное расследование.

Именно благодаря вниманию к деталям, сильному актерскому составу и почти документальной атмосфере многие считают «Зодиак» одним из лучших криминальных триллеров XXI века.

«Исчезнувшая»

Кадр из фильма «Исчезнувшая»

Пожалуй, ни один другой фильм Финчера не переворачивал представление зрителей о своих героях так стремительно.

История начинается как загадочное исчезновение молодой женщины, но очень быстро превращается в психологическую игру, где невозможно понять, кому вообще можно доверять. Главным украшением картины стала Розамунд Пайк, создавшая один из самых ярких женских образов современного кино.

Даже спустя годы «Исчезнувшая» остается образцом психологического триллера, который держит в напряжении до самых титров и заставляет переосмысливать увиденное после просмотра.

«Бойцовский клуб»

Хотя сегодня этот фильм чаще называют культовой драмой, без него невозможно представить список лучших триллеров Финчера.

После выхода картина вызвала немало споров, но со временем приобрела статус настоящей классики. История о кризисе личности, потребительском обществе и поиске собственного «я» оказалась настолько многослойной, что каждое новое пересматривание открывает в ней новые смыслы.

Именно поэтому «Бойцовский клуб» уже много лет остается одним из самых обсуждаемых фильмов режиссера и регулярно появляется в списках величайших картин в истории кино.

Конечно, фильмография Дэвида Финчера куда больше этих трех картин — в ней есть и «Семь», и «Игра», и «Девушка с татуировкой дракона», и «Комната страха». Но именно «Зодиак», «Исчезнувшая» и «Бойцовский клуб» лучше всего показывают, почему режиссера считают одним из главных мастеров триллера.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из фильма «Бойцовский клуб», «Зодиак»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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