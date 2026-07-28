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Тест для тех, кто вырос на советском «Шерлоке»: 5/5 наберут только самые внимательные зрители

28 июля 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Шерлок Холмс»

Понадобится смекалка и хорошая память.

Кажется, что советского Шерлока Холмса невозможно забыть. Эти фильмы десятилетиями показывают по телевидению, а Василий Ливанов и Виталий Соломин для многих зрителей навсегда стали идеальными Холмсом и Ватсоном. Но сможете ли вы вспомнить детали без подсказок?

На первый взгляд вопросы покажутся простыми. Однако практика показывает, что даже поклонники легендарного цикла начинают сомневаться уже после первых заданий. Ведь одно дело — узнавать любимые сцены, и совсем другое — помнить имена, события и мелкие детали сюжета.

Мы подготовили пять вопросов по культовому советскому «Шерлоку Холмсу». Проверьте, насколько хорошо вы знаете одну из лучших экранизаций произведений Артура Конан Дойла. Получится ли набрать максимальные 5 из 5?

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.

Фото: Кадр из фильма «Шерлок Холмс»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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1 комментарий
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