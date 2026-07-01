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Киноафиша Фильмы Школа магических зверей. Хранители чуда Расписание Школа магических зверей. Хранители чуда (2025) в Алматы на сегодня

Расписание Школа магических зверей. Хранители чуда (2025) в Алматы на сегодня

Школа магических зверей. Хранители чуда
Школа магических зверей. Хранители чуда Фильм о дружбе школьников с удивительными говорящими питомцами приключения, семейный, фэнтези 2025 / Германия
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чт 9
Формат сеанса
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Расписание Школа магических зверей. Хранители чуда в Алматы на 9 июля 2026
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
10:30 от 11:10 от 12:30 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
10:20 от 11:50 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
10:10 от 12:20 от 14:30 от 15:30 от 16:40 от 17:40 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
16:10 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
11:10 от 13:10 от 15:10 от 16:10 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
13:10 от 15:10 от
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