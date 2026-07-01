Расписание Школа магических зверей. Хранители чуда в Алматы на 9 июля 2026 Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, RU 10:30 от 11:10 от 12:30 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, RU 10:20 от 11:50 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, RU 10:10 от 12:20 от 14:30 от 15:30 от 16:40 от 17:40 от Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г 2D, RU 16:10 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, RU 11:10 от 13:10 от 15:10 от 16:10 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, RU 13:10 от 15:10 от