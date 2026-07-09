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Киноафиша Статьи Считаете финал «Форреста Гампа» слишком грустным? Но в книге он был еще хуже

Считаете финал «Форреста Гампа» слишком грустным? Но в книге он был еще хуже

9 июля 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Форрест Гамп»

В оригинальной истории у героя совсем по-другому сложилась судьба.

Роберт Земекис в 1994 году снял один из самых пронзительных фильмов в истории кино. «Форрест Гамп» рассказывал трогательную, мудрую и местами горькую историю о простодушном, но удивительно добром человеке, чья жизнь невольно переплелась с ключевыми событиями Америки второй половины XX века.

Сюжет строится вокруг отношений Форреста с его детской любовью Дженни. Но вот финал в фильме и одноименной книге 1986 года разный.

Финал фильма «Форрест Гамп»

Финал «Форреста Гампа» подводит итог необычной судьбе главного героя. После череды удивительных событий он обретает самое ценное — семью.

Краткое воссоединение с Дженни позволяет ему узнать о существовании сына. В трогательной заключительной сцене зритель видит, как теперь уже Форрест-старший провожает ребенка в школу, замыкая жизненный круг.

Этот финал подчеркивает главную мысль фильма — истинное счастье часто кроется в простых вещах.

Кадр из фильма «Форрест Гамп»

Книга о Форрест Гампе

Литературный оригинал «Форреста Гампа» представляет совершенно иную версию истории, известной по фильму. В романе главный герой обладает внушительной физической силой и габаритами, что не сочетается с экранным образом Тома Хэнкса.

Сюжетные линии книги демонстрируют более резкий и циничный взгляд на жизнь персонажа. А финал произведения лишен всякой сентиментальности — узнав о существовании сына и обнаружив Дженни замужней, Форрест сознательно устраняется от их жизни.

Вместо ожидаемого семейного уюта он выбирает бродячую жизнь в компании лейтенанта Дэна, пишет автор Дзен-канала «World of Cinema».

Ранее портал «Киноафиша» писал про забавные киноляпы в фильме «Форрест Гамп».

Фото: Кадры из фильма «Форрест Гамп» (1994)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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