Не только короткие серии: у «Трех котов» есть полнометражные фильмы — собрали все приключения Коржика, Карамельки и Компота

Любимые герои уже давно вышли за пределы коротких историй.

Коржик, Карамелька и Компот успели отправиться в большие приключения, которые можно смотреть всей семьей. У популярного российского проекта «Три кота» есть сразу несколько полнометражных мультфильмов.

«Три кота и море приключений» (2022)

Первое большое путешествие знаменитого семейства отправило героев далеко от привычного дома. Котята вместе с родителями отправляются отдыхать к морю, где их ждут новые знакомства, неожиданные события и, конечно, важные открытия.

Как и в мультсериале, здесь нет злодеев и лишней драмы — только добрые истории о дружбе, семье и умении находить выход из разных ситуаций.

«Три Кота. Зимние каникулы» (2024)

На этот раз Коржика, Карамельку и Компота ждут настоящие зимние приключения. Герои отправляются проводить каникулы, где впереди их ждут снег, развлечения и новые веселые испытания.

Мультфильм «Три Кота. Зимние каникулы» сохранил главное, за что зрители любят «Трех котов»: простые жизненные ситуации, понятные детям эмоции и теплую семейную атмосферу.

«Три кота. Путешествие во времени» (2025)

Самое необычное приключение котят переносит героев за пределы привычного мира. Коржик, Карамелька и Компот сталкиваются с путешествием во времени, где их ждут новые открытия и удивительные события.

Создатели решили добавить в знакомую историю больше фантазии, но оставили главное — добрый юмор и семейные ценности.

За несколько лет «Три кота» превратились из короткого мультсериала в большую анимационную вселенную. И теперь у маленьких зрителей есть не только любимые серии, но и полноценные фильмы для уютного семейного просмотра.

Ранее мы писали: На этой неделе зрители взахлеб смотрят эти 3 проекта на ИВИ: в топе «Мажор», шедевр Гая Ричи, а что еще?