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Киноафиша Статьи В лучших традициях Агаты Кристи: этот детектив — один из самых недооцененных сериалов 2025 года

В лучших традициях Агаты Кристи: этот детектив — один из самых недооцененных сериалов 2025 года

9 июля 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Бора»

Ломает жанровые правила и держит в напряжении до конца.

Европейский детектив «Бора» прошёл почти незамеченным, хотя его сюжет мог бы составить конкуренцию громким хитам.

Чехи и словаки сняли шестисерийную историю, действие которой частично разворачивается в Хорватии, и сделали это в лучших традициях Агаты Кристи.

Убийство на маяке

В центре истории — хорватский маяк Порер, построенный ещё в XIX веке. Сюда приезжает группа людей с тяжёлым прошлым, чтобы пройти курс с мрачным названием «Встречи со смертью».

Их цель — восстановиться и научиться жить дальше, но планы рушатся, когда лидера программы находят убитым. Атмосфера накаляется до предела, а вскоре участников полностью отрезает от мира ураган бора.

«Бора»

Герметичный триллер с европейским колоритом

Несмотря на то что некоторые площадки называют «Бору» детективной комедией, здесь нет места юмору.

Это чистый триллер, где каждый персонаж скрывает тайну и может оказаться убийцей. Сериал напоминает и «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман, и классические истории Кристи, только на фоне сурового хорватского побережья, пишет дзен-канал Первый ряд.

Психология против штампов

«Бора» играет на нервах зрителя во многом благодаря галерее персонажей с надломленной психикой.

Их внутренние сбои и скрытые травмы становятся не менее опасными, чем сам убийца. Здесь каждый шаг героя — это почти диагноз, каждая вспышка эмоций способна перевернуть ход расследования.

В итоге зритель не только следит за детективной линией, но и наблюдает, как медленно трескается оболочка цивилизованности, уступая место паранойе и страху.

Фото: Кадр из сериала «Бора»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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