В лучших традициях Агаты Кристи: этот детектив — один из самых недооцененных сериалов 2025 года

Европейский детектив «Бора» прошёл почти незамеченным, хотя его сюжет мог бы составить конкуренцию громким хитам.
Чехи и словаки сняли шестисерийную историю, действие которой частично разворачивается в Хорватии, и сделали это в лучших традициях Агаты Кристи.
Убийство на маяке
В центре истории — хорватский маяк Порер, построенный ещё в XIX веке. Сюда приезжает группа людей с тяжёлым прошлым, чтобы пройти курс с мрачным названием «Встречи со смертью».
Их цель — восстановиться и научиться жить дальше, но планы рушатся, когда лидера программы находят убитым. Атмосфера накаляется до предела, а вскоре участников полностью отрезает от мира ураган бора.
Герметичный триллер с европейским колоритом
Несмотря на то что некоторые площадки называют «Бору» детективной комедией, здесь нет места юмору.
Это чистый триллер, где каждый персонаж скрывает тайну и может оказаться убийцей. Сериал напоминает и «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман, и классические истории Кристи, только на фоне сурового хорватского побережья, пишет дзен-канал Первый ряд.
Психология против штампов
«Бора» играет на нервах зрителя во многом благодаря галерее персонажей с надломленной психикой.
Их внутренние сбои и скрытые травмы становятся не менее опасными, чем сам убийца. Здесь каждый шаг героя — это почти диагноз, каждая вспышка эмоций способна перевернуть ход расследования.
В итоге зритель не только следит за детективной линией, но и наблюдает, как медленно трескается оболочка цивилизованности, уступая место паранойе и страху.