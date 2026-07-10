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Для этих 3 сериалов HBO сделал идеальный финал — не то что в «Игре престолов»: навсегда вошли в историю телевидения

10 июля 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Наследники», «Клиент всегда мертв»

Ну могут же, когда хотят!

Кажется, придумать достойную концовку сложнее, чем снять весь сериал. История знает немало примеров, когда блестящие проекты разочаровывали зрителей последними сериями. Но у HBO есть и обратные примеры — сериалы, которые сумели завершиться настолько красиво, что их финалы до сих пор называют одними из лучших на телевидении.

«Наследники» — финал, который разбил сердца зрителей

После смерти Логана Роя его дети отчаянно пытаются решить, кто станет новым главой семейной империи. Кажется, что победитель уже известен, но в последний момент ситуация меняется самым неожиданным образом.

Финальная серия «Наследников» не пытается угодить зрителям счастливым концом. Наоборот, каждый из наследников получает именно то, к чему шел долгие годы. Именно поэтому концовка получилась такой болезненной и правдивой.

«Барри» — один из самых неожиданных финалов последних лет

Кадр из сериала «Барри»

На протяжении всего сериала зрители задавались вопросом: понесет ли Барри наказание за все, что совершил? Ответ оказался совсем не таким, каким его ожидали увидеть.

Создатели не просто поставили эффектную точку в истории киллера, а показали, как легко общество способно превратить преступника в героя, если рассказать историю под нужным углом. Финал одновременно шокирует, заставляет задуматься и идеально отражает главную идею всего сериала.

«Клиент всегда мертв» — концовка, которую невозможно забыть

Многие критики до сих пор называют финал этого сериала одним из лучших в истории телевидения.

Последний эпизод показывает, как сложилась дальнейшая жизнь каждого члена семьи Фишеров. Но самое сильное впечатление производят финальные минуты, когда зрителю показывают будущее всех героев вплоть до их последних дней.

Для сериала, который с самого начала рассказывал о смерти, такой финал оказался абсолютно логичным. Вместо трагедии зрители получили очень светлую и одновременно пронзительную историю о том, что жизнь продолжается, сколько бы испытаний ни выпало человеку.

Если вы давно искали сериалы, которые не испортят впечатление последними сериями, эти три проекта точно не разочаруют. Их финалы до сих пор приводят в пример как образец того, как нужно завершать большие истории.

Фото: Кадр из сериала «Наследники», «Клиент всегда мертв»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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