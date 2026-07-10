О чем будет сериал «Мосгаз. Дело № 12»: Москва, 1984 год и Черкасов против своих — такое покажут впервые

«Мосгаз» уже давно стал больше, чем просто детективным сериалом. Зрители возвращаются к нему не только ради новых преступлений, но и ради атмосферы прошлого, любимых героев и сложных историй, где правда редко лежит на поверхности.

И теперь поклонников ждет новая глава — завершились съемки сезона «Мосгаз. Дело № 12».

Автомобильная мафия и опасное расследование

Действие новых серий перенесет зрителей в 1984 год. В стране появляется новый криминальный мир — автомобильная мафия, где крутятся большие деньги.

Вместе с ними появляются жестокие преступления, а каждое новое дело превращается в запутанную загадку.

Расследование ведут сотрудники МУРа под руководством Сони Тимофеевой. Но неожиданно главным подозреваемым становится молодой Павел Лурье — против него слишком много улик, и кажется, что исход дела уже решен.

Только его отец уверен: сын невиновен. Чтобы найти настоящего преступника, он обращается за помощью к Черкасову.

Черкасов снова в деле, но все будет иначе

Самое интересное, что теперь герой Андрея Смолякова оказывается в непривычной роли.

Раньше он шел рядом с коллегами из МУРа, а теперь начинает собственное расследование и фактически оказывается на другой стороне.

Создатели обещают не только детективную интригу, но и атмосферу последних лет советской эпохи.

Для съемок воссоздали Москву 1984 года, а редкие автомобили искали по всей стране. В новом сезоне появятся Андрей Смоляков, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Филипп Янковский, Софья Эрнст и другие известные актеры.

Похоже, новое дело Черкасова снова будет не просто поиском преступника. Это история о доверии, сомнениях и выборе, который может изменить все.

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