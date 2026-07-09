Они улетают в космос, а вы — в запойный просмотр: 5 сериалов о новой жизни вне Земли с высокими оценками зрителей

Планеты — новые, а проблемы всё те же: власть, религия, ресурсы и одиночество. Только теперь это ещё и красиво, и философски.

Герои этих сериалов пересекают галактики, чтобы построить новое общество — или хотя бы выжить. А вы просто включаете первый эпизод и теряете счёт времени.

«Пространство» (2015–2022)

Не просто колонизация — целая политическая архитектура Солнечной системы. Земля, Марс и Пояс Астероидов ведут холодную войну, пряча за наукой — идеологию, классовое неравенство и ресурсную ярость.

Идеально сбалансированный коктейль фантастики и социального триллера.

«Оазис» (2017)

Казалось бы — спасение человечества. На деле — корпоративная экспансия под видом прогресса.

На новой планете всё дышит, чувствует, сопротивляется. И, возможно, умнее, чем те, кто её захватил. Настоящий экологический триллер.

«Основание» (2021 — …)

Экранизация романа Айзека Азимова «Основание», где вместо сражений — расчёты, вместо героев с мечами — учёные с идеями.

После краха Империи группа математиков создаёт колонию на краю галактики, чтобы сохранить знания и переписать будущее.

Религия, торговля, политика — здесь всё становится инструментом влияния.

«Воспитанные волками» (2020–2022)

Андроиды растят детей-атеистов на далёкой планете, пока не появляются религиозные беженцы. Начинается тихая война мировоззрений.

Всё снято как притча — с грязью, телесностью и кадрами, от которых хочется поставить на паузу и продышаться.

«Марс» (2016–2018)

Рейтинг IMDb: 7.4

Докудрама, где всё предельно реалистично. Как добывать воду? Как выдерживать 700 дней изоляции? Как решить, кто будет командовать?

Здесь фантастика буквально сочетается с лекцией NASA — и именно поэтому так цепляет.