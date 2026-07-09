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Киноафиша Статьи Питер Джексон — не всегда гарантия успеха: этот фильм от создателя «Властелина колец» получил всего 25% на RT

Питер Джексон — не всегда гарантия успеха: этот фильм от создателя «Властелина колец» получил всего 25% на RT

9 июля 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Хроники хищных городов»

Сейчас у картины есть второй шанс благодаря стримингу.

«Хроники хищных городов» — постапокалиптический стимпанк-фильм Питера Джексона, провалившийся в прокате в 2018 году. Но сейчас, спустя 7 лет, релиз получает второй шанс на стриминговой платформе. Лента появится на Peacock в августе.

Сюжет фильма «Хроники хищных городов»

В постапокалиптическом мире «Хроник хищных городов» человечество едва пережило катастрофическую войну, уничтожившую прежнюю цивилизацию. Теперь города-гиганты передвигаются на шасси, выживая за счет поглощения более мелких поселений.

Лондон стал самым могущественным хищником. Внутри мегаполиса царит жесткое разделение: четыре социальных яруса, где обитатели нижних уровней влачат жалкое существование.

Судьба сводит Тома Нэтсуорти, простого парня со дна с беглянкой Хэстер Шоу — девушкой, мстящей за уничтоженный родной город. Несмотря на взаимную неприязнь, этой странной паре предстоит вместе бросить вызов жестоким порядкам нового мира.

Кадр из фильма «Хроники хищных городов»

«Хроники хищных городов» на Peacock

После премьеры в 2018 году «Хроники хищных городов» стали одним из самых громких кассовых провалов в истории: при бюджете $100–150 млн фильм собрал лишь $84 млн, а убытки Universal Pictures оценили в $175 млн.

Несмотря на звёздную команду (включая создателя «Властелина колец» и «Хоббита» Питера Джексона в качестве основного продюсера), лента не смогла завоевать зрителей.

Ее встретили резко негативные отзывы критиков и аудитории. На Rotten Tomatoes рейтинг критиков составляет 25%, а зрительский — 48%.

Обозреватели хвалили визуальные эффекты, но сочли сюжет слабым и неубедительным. Однако с появлением на стриминге у «Хроник…» есть шанс еще завоевать аудиторию. Ведь зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes вдвое выше, чем оценки критиков.

Возможно когда фильм станет доступен большинству онлайн, он получит успех. Официально «Хроники хищных городов» начнут транслироваться на Peacock 1 августа.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в фильмах Джексона конец Фродо был куда более мрачным.

Фото: Кадры из фильма «Хроники хищных городов» (2018)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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