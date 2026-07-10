Без «Первого отдела» скучать не придется: нашла 4 российских сериала 2026 года, которые уже можно посмотреть полностью

Российские криминальные сериалы давно перестали быть просто историями про погони и расследования. Сегодня зрители ждут не только загадку, но и сильных героев, атмосферу и сюжет, который действительно держит.
В 2026 году вышло сразу несколько проектов для поклонников жанра. Среди них есть и мрачные истории про серийных убийц, и жесткие боевики, и расследования, где прошлое оказывается страшнее настоящего.
«Отпечатки»
Один из самых напряженных детективов года для тех, кто любит не просто искать преступника, а разбираться в психологии героев.
В центре сюжета — сложное расследование, где важна каждая мелочь: улики, мотивы и поступки людей, которые на первый взгляд могут казаться случайными.
Главная сила сериала «Отпечатки» — именно атмосфера. Здесь нет ощущения обычного «дела недели», где преступника быстро находят к финалу серии. История постепенно раскрывает тайны, заставляя сомневаться практически в каждом персонаже.
Поклонникам психологических триллеров точно стоит обратить внимание.
«Ночной»
Еще один проект для тех, кто любит мрачные и напряженные расследования.
Действие разворачивается вокруг серии жестоких убийств женщин в небольшом городе. Следователям предстоит не просто найти преступника, а понять, кто скрывается за маской обычного человека.
Именно эта атмосфера провинции, где у каждого могут быть свои секреты, делает сериал особенно тревожным.
«Ночной» понравится зрителям, которым в детективах важны не только улики, но и психологическая игра между следствием и преступником.
«Извозчик»
А вот этот сериал уже больше для поклонников динамичных историй, где герой не привык ждать, пока справедливость восторжествует сама.
Здесь есть все, за что любят крепкие криминальные боевики: личная месть, опасные противники, внедрение под прикрытием и герой, который готов идти до конца.
«Извозчик» делает ставку не только на расследование, но и на действие — перестрелки, столкновения и постоянное ощущение опасности.
«Новая земля»
Для тех, кто скучает по классическим историям об уголовном розыске, есть «Новая земля».
Сериал показывает работу оперативников без лишнего глянца: сложные дела, поиск улик, давление преступного мира и решения, которые приходится принимать людям на службе.
Здесь главное — не эффектные трюки, а сама атмосфера расследования и противостояние с организованной преступностью.
Так что поклонникам «Невского», «Первого отдела» и других сильных российских детективов в 2026 году точно есть что добавить в список просмотра.
Ранее мы писали: На этой неделе зрители взахлеб смотрят эти 3 проекта на ИВИ: в топе «Мажор», шедевр Гая Ричи, а что еще?