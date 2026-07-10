Без «Первого отдела» скучать не придется: нашла 4 российских сериала 2026 года, которые уже можно посмотреть полностью

Российские криминальные сериалы давно перестали быть просто историями про погони и расследования. Сегодня зрители ждут не только загадку, но и сильных героев, атмосферу и сюжет, который действительно держит.

В 2026 году вышло сразу несколько проектов для поклонников жанра. Среди них есть и мрачные истории про серийных убийц, и жесткие боевики, и расследования, где прошлое оказывается страшнее настоящего.

«Отпечатки»

Один из самых напряженных детективов года для тех, кто любит не просто искать преступника, а разбираться в психологии героев.

В центре сюжета — сложное расследование, где важна каждая мелочь: улики, мотивы и поступки людей, которые на первый взгляд могут казаться случайными.

Главная сила сериала «Отпечатки» — именно атмосфера. Здесь нет ощущения обычного «дела недели», где преступника быстро находят к финалу серии. История постепенно раскрывает тайны, заставляя сомневаться практически в каждом персонаже.

Поклонникам психологических триллеров точно стоит обратить внимание.

«Ночной»

Еще один проект для тех, кто любит мрачные и напряженные расследования.

Действие разворачивается вокруг серии жестоких убийств женщин в небольшом городе. Следователям предстоит не просто найти преступника, а понять, кто скрывается за маской обычного человека.

Именно эта атмосфера провинции, где у каждого могут быть свои секреты, делает сериал особенно тревожным.

«Ночной» понравится зрителям, которым в детективах важны не только улики, но и психологическая игра между следствием и преступником.

«Извозчик»

А вот этот сериал уже больше для поклонников динамичных историй, где герой не привык ждать, пока справедливость восторжествует сама.

Здесь есть все, за что любят крепкие криминальные боевики: личная месть, опасные противники, внедрение под прикрытием и герой, который готов идти до конца.

«Извозчик» делает ставку не только на расследование, но и на действие — перестрелки, столкновения и постоянное ощущение опасности.

«Новая земля»

Для тех, кто скучает по классическим историям об уголовном розыске, есть «Новая земля».

Сериал показывает работу оперативников без лишнего глянца: сложные дела, поиск улик, давление преступного мира и решения, которые приходится принимать людям на службе.

Здесь главное — не эффектные трюки, а сама атмосфера расследования и противостояние с организованной преступностью.

Так что поклонникам «Невского», «Первого отдела» и других сильных российских детективов в 2026 году точно есть что добавить в список просмотра.

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