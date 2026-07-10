Фанаты Герберта ждали — и этот момент настал: вышел официальный трейлер к третьей «Дюне» длиной почти 3 минуты

Финал второй части «Дюны» оставил зрителей с большим вопросом: что будет дальше с Полом и Чани? Герой Тимоти Шаламе получил почти безграничную власть, но цена оказалась слишком высокой.

Теперь история продолжится — вышел трейлер фильма «Дюна: Часть третья», который завершит путь Пола Атрейдеса и покажет последствия его выбора.

Император, против которого восстала галактика

Если первые две части рассказывали о пути Пола к власти, то новая глава покажет, что происходит после победы.

Атрейдес становится императором и начинает священную войну, которая меняет судьбу всей галактики. Но чем больше власти оказывается в его руках, тем больше врагов появляется вокруг.

Против Пола начинают действовать могущественные силы: Бене Гессерит, Космическая гильдия и другие игроки, которые не готовы принять нового правителя.

Но самый болезненный конфликт для героя связан не с политикой, а с Чани. Их отношения после событий второй части оказались разрушены, и теперь Полу предстоит понять, можно ли вернуть то, что он потерял.

Самая мрачная часть истории

Третья «Дюна» основана на романе Фрэнка Герберта «Мессия Дюны». И это уже совсем другая история — не столько о восхождении героя, сколько о последствиях его решений.

Дени Вильнев снова вернулся в режиссерское кресло, а к своим ролям вернутся Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем и другие звезды.

Одним из самых ожидаемых возвращений станет появление Дункана Айдахо в исполнении Джейсона Момоа. Также к актерскому составу присоединились новые имена.

Когда ждать премьеру

Выход фильма «Дюна: Часть третья» запланирован на 18 декабря 2026 года.

И если первые фильмы были историей о пророчестве, мести и борьбе за власть, то финальная глава обещает показать самое сложное — что остается у человека, когда он получил все, о чем мечтал.

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