Что будет с Чани и Полом в финале истории «Дюны»: только читавшие Герберта знают, останутся ли они вместе

История Пола Атрейдеса и Чани стала одной из самых обсуждаемых линий «Дюны». На фоне борьбы за власть, пророчеств и войны именно их отношения казались чем-то настоящим.

Но вселенная Фрэнка Герберта никогда не была простой сказкой. И судьба этой пары оказалась куда сложнее, чем могли ожидать зрители.

Пол выбрал Чани, но не смог дать ей обычную жизнь

В финале первой книги Пол принимает решение жениться на принцессе Ирулан. На первый взгляд кажется, что он предает Чани ради трона, но на самом деле этот брак нужен ему только для политики.

Его сердце остается с девушкой из народа фрименов. Именно Чани становится настоящей спутницей Пола, а Ирулан остается женой только по титулу.

Однако власть меняет все вокруг Атрейдеса. Чем сильнее становится его влияние, тем больше цена, которую приходится платить близким людям.

Их счастье разрушило страшное пророчество

В книге «Мессия Дюны» становится понятно, что Пол боится будущего, которое видел в своих видениях.

Он знает: если Чани снова станет матерью, это может привести к трагедии. Но остановить судьбу даже самый могущественный человек во вселенной оказывается не способен.

В итоге Чани рожает близнецов — сына Лето II и дочь Ганиму. Но предсказание сбывается: после родов она погибает.

Для Пола это становится сокрушительным ударом. Он получает огромную власть, меняет ход истории, но теряет человека, которого действительно любил.

Вернут ли им счастье в фильмах?

После финала «Дюна: Часть вторая» многие зрители остались с вопросом: смогут ли Пол и Чани снова быть вместе?

В фильмах Дени Вильнёва их отношения показаны иначе. Чани гораздо болезненнее воспринимает выбор Пола и его стремление к власти.

Но если будущая история сохранит главные события книг, их путь все равно приведет к любви — только это будет не красивая сказка о счастливом финале.

«Дюна» всегда была историей о том, что даже избранные не могут получить все. И иногда самая большая победа требует самой тяжелой жертвы.

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