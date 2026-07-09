4 интригующих британских триллера популярных на Netflix: №1 привел в восторг самого Кинга

Британцы умеют делать триллеры. У них даже дождь с напряжением — одно движение камеры, и уже тревожно. А уж если на Netflix появляются свежие (и не очень) жемчужины жанра, мимо проходить нельзя. Вот четыре триллера, которые стоят вашего вечера — будь то одиночный запой или киновечер с тем, кто не боится чая с ядом.

«Я был там»

Сюжет фильма «Я был там» начинается с классики: молодой уличный художник бунтует против системы и мечтает о свободе. Но попадает он не в арт-инстаграм, а в жуткий особняк к «судье» с очень тёмной стороной. Хью Бонневиль, знакомый вам по «Аббатству Даунтон», здесь такой, что хочется выключить свет и извиниться перед экраном. Стивен Кинг этот фильм похвалил — и это уже знак. Баланс на грани триллера и хоррора, и да: под конец дышать тяжеловато.

«Калибр»

Два друга едут в шотландскую глушь пострелять — а вы уже чувствуете, что ничего хорошего не выйдет. Один промах — и весь уикенд превращается в выживание. Атмосфера давит, как туман на болотах. Безумные решения, чужие взгляды и чувство, будто сам сидишь в этой хижине, где всё трещит по швам.

«Безумие»

Классика, которая не стареет. «Безумие» — это тот фильм, где вы заранее знаете: всё пойдёт не так, но вы не оторвётесь. Снятый в тревожном, грязноватом Лондоне 70-х, он полон саспенса, тёмных переулков и преследований. Кто убийца? Почему всё указывает на не того? И главное — выживет ли главный герой, пока зритель захлёбывается в страхе? Хичкок доводит нервы до финишной прямой — как всегда мастерски.

«Мюнхен: на грани войны»

Двое бывших друзей по Оксфорду — теперь на противоположных сторонах конфликта. Один работает на британское правительство, другой — на Германию. Место действия: Мюнхен, 1938 год. Фильм идёт медленно, но с той же тишиной, которая бывает перед бурей. Внутри — тонкая игра разведки, давление времени и ощущение, что вот-вот рухнет вся Европа. Особенно хорош для тех, кто любит триллер с подтекстом и костюмами.

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