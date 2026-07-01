Showtimes for School of Magical Animals 4 in Almaty on 9 July 2026 Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, RU 10:30 from 11:10 from 12:30 from Illyuzion Maxima Rayymbek batyra 2D, RU 13:10 from 15:10 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D, RU 10:20 from 11:50 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, RU 10:10 from 12:20 from 14:30 from 15:30 from 16:40 from 17:40 from Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g 2D, RU 16:10 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, RU 11:10 from 13:10 from 15:10 from 16:10 from