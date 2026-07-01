Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films School of Magical Animals 4 Showtimes for School of Magical Animals 4 (2025) in Almaty today

Showtimes for School of Magical Animals 4 (2025) in Almaty today

School of Magical Animals 4
School of Magical Animals 4 Adventure, Family, Fantasy 2025 / Germany
Watch trailer
Tickets
All about film
Thu 9
Format
Group Screenings

Showtimes for School of Magical Animals 4 in Almaty on 9 July 2026
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
10:30 from 11:10 from 12:30 from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, RU
13:10 from 15:10 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, RU
10:20 from 11:50 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, RU
10:10 from 12:20 from 14:30 from 15:30 from 16:40 from 17:40 from
Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, RU
16:10 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, RU
11:10 from 13:10 from 15:10 from 16:10 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more