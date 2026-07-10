Этот российский сериал сначала стал хитом на «Иви», а теперь штурмует телеканал «Россия 1»: я и сама жду новые серии

Этот проект привлек меня своей легкостью.

Иногда истории любви начинаются совсем не с романтики. Бывает, что первая встреча больше похожа на столкновение характеров, где никто не хочет уступать. Именно с этого и начинается российский летний хит «История его служанки». Я смотрю его на «Иви» — планируется 90 серий.

От популярности в сети — к большой премьере

13 июля на телеканале «Россия» состоится премьера романтической саги «История его служанки», которая ранее привлекла внимание зрителей в онлайн-кинотеатре «Иви».

Действие переносит нас в Москву XIX века. Николай Шереметьев — богатый граф, привыкший жить по своим правилам. Он уверен, что способен контролировать все вокруг, особенно собственные чувства.

Но встреча с Анной Авериной меняет привычный порядок вещей.

Девушка оказывается в непростом положении и вынуждена стать служанкой, хотя она привыкла бороться за себя и не принимать поражений.

Любовь, которая нарушает правила

История Николая и Анны начинается с карточного долга, но постепенно превращается во что-то гораздо большее.

Перед героями встанет непростой выбор: следовать законам общества или признаться себе в чувствах, которые невозможно контролировать.

В сериале сыграли Матвей Лыков, Милана Бру, Екатерина Гусева, Ольга Ломоносова, Илья Носков, Вячеслав Чепурченко, Алёна Хмельницкая и другие известные актеры.

Похоже, зрителей ждет не просто костюмная мелодрама, а история о гордости, сложном выборе и любви, которая появляется там, где ее совсем не ждали.

Ранее мы писали: На этой неделе зрители взахлеб смотрят эти 3 проекта на ИВИ: в топе «Мажор», шедевр Гая Ричи, а что еще?