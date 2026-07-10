Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Этот российский сериал сначала стал хитом на «Иви», а теперь штурмует телеканал «Россия 1»: я и сама жду новые серии

Этот российский сериал сначала стал хитом на «Иви», а теперь штурмует телеканал «Россия 1»: я и сама жду новые серии

10 июля 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «История его служанки»

Этот проект привлек меня своей легкостью.

Иногда истории любви начинаются совсем не с романтики. Бывает, что первая встреча больше похожа на столкновение характеров, где никто не хочет уступать. Именно с этого и начинается российский летний хит «История его служанки». Я смотрю его на «Иви» — планируется 90 серий.

От популярности в сети — к большой премьере

13 июля на телеканале «Россия» состоится премьера романтической саги «История его служанки», которая ранее привлекла внимание зрителей в онлайн-кинотеатре «Иви».

Действие переносит нас в Москву XIX века. Николай Шереметьев — богатый граф, привыкший жить по своим правилам. Он уверен, что способен контролировать все вокруг, особенно собственные чувства.

Но встреча с Анной Авериной меняет привычный порядок вещей.

Девушка оказывается в непростом положении и вынуждена стать служанкой, хотя она привыкла бороться за себя и не принимать поражений.

Любовь, которая нарушает правила

История Николая и Анны начинается с карточного долга, но постепенно превращается во что-то гораздо большее.

Перед героями встанет непростой выбор: следовать законам общества или признаться себе в чувствах, которые невозможно контролировать.

В сериале сыграли Матвей Лыков, Милана Бру, Екатерина Гусева, Ольга Ломоносова, Илья Носков, Вячеслав Чепурченко, Алёна Хмельницкая и другие известные актеры.

Похоже, зрителей ждет не просто костюмная мелодрама, а история о гордости, сложном выборе и любви, которая появляется там, где ее совсем не ждали.

Ранее мы писали: На этой неделе зрители взахлеб смотрят эти 3 проекта на ИВИ: в топе «Мажор», шедевр Гая Ричи, а что еще?

Фото: Кадр из сериала «История его служанки»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На пол — простынь, и в квартире свежо без кондиционера: как южане справляются с жарой при помощи ванны и не только На пол — простынь, и в квартире свежо без кондиционера: как южане справляются с жарой при помощи ванны и не только Читать дальше 8 июля 2026
Вместо Брагина — Вера Филатова: начались съемки нового детективного сериала — хит на замену «Первому отделу» Вместо Брагина — Вера Филатова: начались съемки нового детективного сериала — хит на замену «Первому отделу» Читать дальше 9 июля 2026
На этой неделе зрители взахлеб смотрят эти 3 проекта на ИВИ: в топе «Мажор», шедевр Гая Ричи, а что еще? На этой неделе зрители взахлеб смотрят эти 3 проекта на ИВИ: в топе «Мажор», шедевр Гая Ричи, а что еще? Читать дальше 8 июля 2026
Из всех российских сериалов последнего десятилетия я пересматриваю только этот: в главной роли блистает Матвеев Из всех российских сериалов последнего десятилетия я пересматриваю только этот: в главной роли блистает Матвеев Читать дальше 11 июля 2026
Астрофизики и историки уверяют — все максимально достоверно: вышел тизер «Трудно быть богом» от создателя «Триггера» Астрофизики и историки уверяют — все максимально достоверно: вышел тизер «Трудно быть богом» от создателя «Триггера» Читать дальше 10 июля 2026
«Мажор» подозрительно похож на эти 2 сериала, которые вышли намного раньше: посмотрите, если нравится хит с Прилучным «Мажор» подозрительно похож на эти 2 сериала, которые вышли намного раньше: посмотрите, если нравится хит с Прилучным Читать дальше 10 июля 2026
НТВ взялся на новый сериал: у руля стоит создатель «Первого отдела» и «Невского» — грядет потенциальный хит НТВ взялся на новый сериал: у руля стоит создатель «Первого отдела» и «Невского» — грядет потенциальный хит Читать дальше 10 июля 2026
Без «Первого отдела» скучать не придется: нашла 4 российских сериала 2026 года, которые уже можно посмотреть полностью Без «Первого отдела» скучать не придется: нашла 4 российских сериала 2026 года, которые уже можно посмотреть полностью Читать дальше 10 июля 2026
О чем будет сериал «Мосгаз. Дело № 12»: Москва, 1984 год и Черкасов против своих — такое покажут впервые О чем будет сериал «Мосгаз. Дело № 12»: Москва, 1984 год и Черкасов против своих — такое покажут впервые Читать дальше 10 июля 2026
За 9 сезонов зрителям не надоел: почему «Балабол» стал одним из самых живучих детективов НТВ За 9 сезонов зрителям не надоел: почему «Балабол» стал одним из самых живучих детективов НТВ Читать дальше 9 июля 2026
2 самых долгожданных российских сериала 2026 года: один напоминает «Эффект бабочки», другой — «Аритмию», но с Деревянко 2 самых долгожданных российских сериала 2026 года: один напоминает «Эффект бабочки», другой — «Аритмию», но с Деревянко Читать дальше 9 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше