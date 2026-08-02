Расписание Үнсіз в Астане на 2 августа 2026 Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4 2D 14:00 от 2000 ₸ 16:25 от 2200 ₸ 17:35 от 2200 ₸ 20:30 от 2400 ₸ 23:55 от 2400 ₸ Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж 2D, KZ 10:40 от 2000 ₸ 14:00 от 3200 ₸ 15:25 от 3200 ₸ 18:45 от 4000 ₸ 21:25 от 4000 ₸ Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62 2D, KZ 10:20 от 2000 ₸ 11:05 от 12000 ₸ 12:10 от 2400 ₸ 17:05 от 3000 ₸ 18:00 от 3800 ₸ 21:00 от 3800 ₸ 22:05 от 3800 ₸ Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын 2D, KZ 11:20 от 2600 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9 2D, KZ 10:20 от 2600 ₸ 12:10 от 2600 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24 2D, KK 15:00 от 3000 ₸ 2D, KZ 12:20 от 2600 ₸ 14:00 от 3000 ₸ Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк» 2D 10:10 от 3000 ₸ 11:50 от 2200 ₸ 22:00 от 3200 ₸ Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24 2D, KZ 19:05 от 3200 ₸ 20:45 от 3200 ₸ 22:30 от 3200 ₸